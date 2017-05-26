Тбилиси, 26 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. «Грузия — это островок стабильности в регионе, и НАТО осознает, что защищать Грузию — значит защищать Европу», — заявил президент ПА НАТО Паоло Алли на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла 26 мая в Тбилиси, где ассамблея проводит свою весеннюю сессию. Её главными темами стали сотрудничество между НАТО и Грузией, а также проводимые в стране реформы.

Георгий Квирикашвили поблагодарил Паоло Алли за проведение сессии ассамблеи в Тбилиси и подчеркнул, что Грузия расценивает этот факт как подтверждение поддержки.

Премьер заверил президента ПА НАТО, что евроатлантическая интеграция является выбором населения Грузии. Паоло Алли, со своей стороны, от имени альянса объявил Грузии полную поддержку в процессе реформ. Он поздравил Георгия Квирикашвили с Днем независимости Грузии, который страна отмечает 26 мая, и поблагодарил за теплый прием.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 26 по 29 мая в Тбилиси проводится весенняя сессия ПА НАТО. Согласно официальной программе сессии, в течение четырех дней пройдут двусторонние и многосторонние встречи, заседания комитетов и пресс-конференции. 29 мая пройдет пленарная сессия ассамблеи. На ней с приветственными обращениями выступят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. По окончании сессии будет принята декларация с поддержкой евроатлантической интеграции Грузии.