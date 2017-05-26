Воронеж, 26 мая, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Предпринимательский форум имени Вильгельма Столля прошел в Воронеже 25 и 26 мая. 26 мая, в день российского предпринимательства, в работе форума принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Предпринимательский форум имени Вильгельма Столля

В рамках форума прошли лекции, семинары, работали дискуссионные площадки. Параллельно деловой программе работала Биржа контактов — коммуникационная площадка, где большие предприятия и учреждения знакомятся и находят поставщиков и деловых партнеров из состава малого бизнеса.

Кульминацией деловой программы форума 26 мая стало расширенное пленарное заседание «Бизнес и власть: открытый диалог», в котором принял участие глава региона. В мероприятии приняли участие более тысячи предпринимателей со всего региона. В числе спикеров — президент объединения «Немецко-российский экономический Союз» Томас Овербек, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрий Гончаров и председатель правления гражданского собрания «Лидер» Борис Нестеров. Модератором беседы выступила председатель организационного комитета Предпринимательского форума им. Вильгельма Столля Наталия Хван.

«Несколько лет назад, организуя этот форум, мы хотели, чтобы предпринимательское сообщество находило в себе силы и понимало, куда идти и что делать, даже в сложное время. Как говорят на Востоке, для кого-то проблемы, а для кого-то — новые возможности. Мы с вами должны выстоять и идти вперед, для этого есть все предпосылки», — подчеркнул губернатор.

«Конечно, мы понимаем, что взаимодействие власти и бизнеса является ключевым в стабильности экономики и социальной политики, понимаем, что нас есть, за что критиковать, и в чем нам совершенствовать свою работу, поэтому такие встречи носят осмысленный характер конструктивной критики. Мы будем делать все, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно. Главная миссия правительства Воронежской области — создание благоприятной среды для развития человека и предпринимательства. Завершить поздравление хотел бы такими словами, перефразируя Карла Маркса, — «Предприниматели всех стран, объединяйтесь!». И вместе мы победим!» — сказал Алексей Гордеев.

Томас Овербек также отметил необходимость объединения предпринимателей: «Наш Немецко-российский экономический Союз, все его представители, которые сегодня приехали в Воронежскую область, выступают против санкций и тех политических препятствий, которые сейчас есть на нашем пути. Наоборот, мы выступаем за сотрудничество и достижение совместных целей во благо обеих сторон».

Глава региона добавил, что только за последние пять лет рост товарооборота и объема услуг в секторе малого и среднего бизнеса Воронежской области составил 1,8 раза, и основные показатели региона стабильно опережают среднероссийские. По словам главы региона, сегодня основной задачей власти является формирование такого социокультурного пространства, которое создаст условия к тому, чтобы люди становились сильнее, креативнее, смелее и самодостаточнее.

«В нас, старшем поколении, сидит очень много комплексов, иногда какой-то двусмысленности. Часто объясняю иностранным партнерам, что мы воспитывались в жесткой централизованной системе и что три вещи — думать, говорить и делать — у нас не одно и то же, а разные. И вот это не то наследие, которое нужно передать молодежи, наоборот, нужно быть открытыми, не стесняться задавать вопросы и предъявлять претензии к власти. Нужно понимать, что ты — хозяин своей жизни, ее лидер, ты решаешь, какой она будет. Менять восприятие сложно, но необходимо», — сказал губернатор.

При этом, как отметил Томас Овербек, у российского и немецкого бизнеса базовые ценности схожи — это, прежде всего, стабильность, благоприятные условия для планирования бизнеса. Он отметил, что в Воронежской области рамочные условия поддержки предпринимателей созданы грамотно.

В отличие от пленарного заседания прошлого года, на этот раз предприниматели обращались к спикерам не только с вопросами, но и конкретными жалобами. Так, предприниматель из одного из муниципальных районов области обратился к губернатору с просьбой помочь в преодолении административных барьеров. Алексей Гордеев пообещал лично разобраться в вопросе. Другому представителю малого бизнеса, уже из Воронежа, напротив, посоветовал самому взглянуть на ведение бизнеса «более современно». Кроме того, глава региона заявил, что в ближайшее время контрольному управлению правительства области будет дано поручение начать прием претензий от представителей бизнеса в адрес государственных учреждений, выступающих заказчиком товаров и услуг.

Заключительным мероприятием форума стало вручение премии имени Вильгельма Столля. ﻿Премия была учреждена в 2015 году Гражданским собранием «Лидер» по инициативе Алексея Гордеева и призвана отметить заслуги воронежских предпринимателей в социально-экономическом развитии региона. В 2017 году оргкомитетом премии список номинаций был расширен с целью поддержки малого и микробизнеса, а также начинающих предпринимателей.

В номинации «Лучший бизнес-старт» для предпринимателей с опытом работы до двух лет победителем стал руководитель ООО «Родина» (Бобровский муниципальный район) Лев Тен. В номинации «Успешный молодежный бизнес» победил индивидуальный предприниматель из Нововоронежа Игорь Перевезенцев. Лауреатом премии имени Столля в номинации «За активное продвижение товаров и услуг за пределы Воронежской области» стал руководитель НПО «ДВА К» Александр Дуда (Воронеж). На получение главной премии — в номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» — в 2017 году было номинировано 17 человек. Победителем стал заместитель генерального директора ООО «Агротех-Гарант», руководитель инвестиционных проектов Александр Плякин.