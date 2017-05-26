Екатеринбург, 26 мая, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В Свердловской области купаться можно лишь в двух из 71 имеющегося на территории региона водоёма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

Среди мест, где купание разрешено, врачи называют озеро Щучье и восточный берег озера Шарташ. Там удовлетворительное качество воды и имеются соответствующие санэпидзаключения.

При этом категорически запрещены для купания реки Патрушиха, Большой Рефт, озёра Окунево и Исеть, Рефтинское, Белоярское и Уктусское водохранилища и Нижне-Исетский пруд и многие другие. По данным ведомства, в них вода не соответствует санитарным нормам.

Отметим, представленный Роспотребнадзором список запрещённых для купания водоёмов далеко не полный. К ним также можно отнести большую часть реки Чусовой и реку Исеть. В 2004 году после купания в Чусовой воспитанники одного из детских лагерей заболели серозным менингитом. А река Исеть протекает по Екатеринбургу и окрестностям, где вбирает в себя множество промышленных и бытовых отходов, и затем движется к Каменску-Уральскому. В 2012 году из-за сильного ухудшения качества воды в ней Каменск остался без горячей воды, так как подаваемая в водопровод жидкость стала просто опасна для здоровья граждан.

Также сильно загрязнён Верх-Исетский пруд Екатеринбурга — один из источников воды для жителей столицы Среднего Урала.