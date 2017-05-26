Лондон, 26 мая, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Высокий суд Лондона отложил принятие промежуточного решения по выплате Украиной в пользу России долга на сумму $3 млрд, сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.

Судейская мантия

По заявлению пресс-службы, судья отложил принятие решения по причине сложности затронутых вопросов.

Сообщается, что судья намерен рассмотреть вопрос глубже, прежде чем выносить своё решение в положенный срок.

Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о том, что Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Высокий суд Лондона в ускоренном порядке вынес вердикт, обязывающий Украину выплатить России как номинальную стоимость еврооблигаций в размере $3 млрд, так и всю сумму начисленных по долгу процентов.

Напомним, в конце 2013 года Россия выделила Украине $3 млрд на выполнение социальных обязательств украинского государства перед бюджетниками и пенсионерами. Сейчас официальный Киев настаивает, что этот кредит был взяткой президенту Украины Виктору Януковичу, незаконно отстраненному от власти в ходе государственного переворота в феврале 2014 года.