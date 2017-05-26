Таормина, Италия, 26 мая, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не собирается снимать санкции с Российской Федерации и даже рассматривает возможность их ужесточения. Об этом сегодня, 26 мая, заявил журналистам официальный представитель Белого дома США в итальянской Таормине, где проходит саммит «Большой семерки» (G7).

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы не снимаем наши санкции в отношении России. Если уж на то пошло, мы скорее будем жестче по отношению к России», — сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что президент Трамп хочет, чтобы антироссийские санкции оставались в силе. При этом представитель добавил, что Трамп уже давал понять, как Россия может добиться снятия санкций.

Напомним, 25 мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, который сопровождает Трампа в его первой зарубежной поездке, заявил, что американский лидер ещё не определился со своими отношением к антироссийским санкциям, которые были введены при предыдущей администрации.

Также Кон сообщил, что на саммите G7, который проходит в Таормине на Сицилии, российская тема обязательно будет затронута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ. Запад обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, а также в «аннексии» Крыма.

И хотя это совершенно лживые обвинения, на их основании и были введены антироссийские санкции. Главным условием отмены санкций Запад ставит возвращение Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса перед Киевом.