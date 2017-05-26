Тамбов, 26 мая, 2017, 20:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области прошло расширенное заседание региональной ассоциации промышленников. Участники вместе с губернатором Тамбовщины Александром Никитиным проанализировали ситуацию в реальном секторе экономики региона и обозначили приоритеты промышленной политики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Vagonremmash.ru Тамбовский вагоноремонтный завод

На заседании были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности промышленного комплекса области за прошлый год и I квартал 2017 года, обозначены задачи на ближайшую перспективу. Губернатор напомнил, что по индексу физического объёма производства и объему инвестиций в основной капитал индустриальных отраслей регион превысил результаты предыдущего года соответственно на 3,2% и 128%. Наибольший объём инвестиционных вложений осуществлён на «Тамбовском пороховом заводе» (в 4 раза), «Пигменте» (в 2,8 раза), «Электроприборе» (111,9%). Более 2 млрд рублей привлечено из федерального и областного бюджетов на модернизацию и техническое перевооружение предприятий по государственным программам для реализации приоритетных проектов. Создано и модернизировано около 900 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 60 новых видов конкурентоспособной продукции.

Глава региона Александр Никитин подчеркнул, что такой большой объем федеральной поддержки (166% к уровню 2015 года) получен впервые и надо сохранить достигнутый темп участия в федеральных программах.

В числе динамично развивающихся предприятий начальник областного управления по развитию промышленности и предпринимательства Наталия Макаревич назвала АО «Тамбовский завод «Комсомолец», АО «Прогресс», ОАО «Корпорация «Росхимзащита», «Тамбовский вагоноремонтный завод», ПАО «Пигмент», АО «Тамбовмаш», АО «АРТИ — Резинопласт», АО «Изорок», ООО «Котовский завод нетканых материалов». А самый большой налоговый вклад в бюджет внесли «Комсомолец», «Прогресс» и «Росхимзащита».

Стимулом для развития промышленности на территории Тамбовской области является и создание двух индустриальных парков: «Котовск» в Тамбовском районе (с государственным участием) и «Дега-Тамбов» в Никифоровском районе (с участием частного иностранного капитала).

Члены Ассоциации тамбовских промышленников обсудили с губернатором также вопросы тарифной политики, кадастровой стоимости земли, доступа к финансовым инструментам, оценки регулирующего воздействия нормативных актов. Руководитель ассоциации Андрей Утробин предложил создать единый сайт нормативно-правовых актов, который объединит все заинтересованные структуры (сегодня их насчитывается не менее четырех десятков).

Глава администрации области Александр Никитин обозначил три приоритета в региональной промышленной политике: увеличение инвестиций, рост налоговых поступлений, создание новых рабочих мест.

«Год, вопреки сложностям, был успешным, результаты первого квартала тоже вызывают удовлетворение, — резюмировал Александр Никитин. — Динамика производства в области была выше, чем в среднем по России, но это не повод расслабляться. Сегодня состоялось полезное обсуждение новых задач. Идет перестройка структуры, выстраиваются новые механизмы господдержки. Надо быть активнее самим руководителям по примеру руководства завода «Прогресс», которому удалось договориться о перемещении производства Московского приборостроительного завода на свою площадку. Перспективы для многих предприятий открываются в связи с разработкой месторождения «Центральное» в Рассказовском районе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе принят закон о промышленной политике, госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 2020, план по импортозамещению, создан областной Фонд развития промышленности.