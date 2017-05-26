Москва, 26 мая, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на арест до 25 июля четырёх подозреваемых в подготовке терактов в столице России, сообщает RT.

Наручники

По решению суда взяты под стражу ранее задержанные Мухаммадюсуф Ашуров, Абдушукур Гулмирзаев, Фуркад Кушаев и Магомед Давудов.

Ранее один из подозреваемых, Абдушукур Гулмирзаев, подтвердил, что его сообщник Мухаммадюсуф Ашуров занимался подготовкой взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Москве были задержаны четверо боевиков террористической группировки «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракты на транспорте.

Руководство группой террористов, составленной из граждан России и стран Центральной Азии, производилось с территории Сирии.

По данным спецслужб, после совершения терактов задержанные планировали выехать в один из районов этой страны, контролируемый террористами, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).