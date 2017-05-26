Кишинёв, 26 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева 26 мая принял решение поместить задержанного накануне мэра Кишинева Дорина Киртоакэ под домашний арест сроком на 30 дней. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Киртоакэ были официально предъявлены обвинения в коррупции и превышении полномочий. Прокуроры просили суд о помещении Киртоакэ под стражу, однако суд ограничился домашним арестом.

Dorin Chirtoacă Дорин Киртоакэ

Дорин Киртоакэ был задержан в рамках расследования дела о строительстве платных парковок в Кишиневе. По версии следствия, мэр-либерал дал своему заместителю Нистору Грозаву незаконное указание подписать контракт с одной из фирм по строительству парковок без заключения Муниципального совета, при этом конкурс был сфальсифицирован в результате совместных действий сотрудников мэрии и ряда предпринимателей. В обмен на поддержку, как завили в НЦБК, 26% дохода компании должны были стать «благодарностью»: 13% должен был получать Дорин Киртоакэ, и столько же — глава управления транспорта мэрии и ближайший соратник мэра-либерала Игорь Гамрецкий.

Проект платных парковок в Кишиневе обсуждается с 2015 года. Конкурс выиграла компания, позиционировавшая себя как венгерско-австрийская. К реализации проекта компания приступить не успела. Кишиневские мунсоветники выступили с требованием аннулировать контракт.