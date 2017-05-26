Тамбов, 26 мая, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с руководителем программы департамента регионального развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», куратором национальной премии «Бизнес-Успех» Зоей Хидировой и членом президиума общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководителем оргкомитета премии Дарьей Сунцовой.

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Были обсуждены организационные вопросы. Мероприятие пройдет в конце ноября 2017 года и станет завершающим сезон форумом, на который традиционно соберутся предприниматели со всей страны. Местом проведения выбран Котовск, является моногородом. В январе 2017 года во всероссийском финале премии «Бизнес-Успех» он победил среди в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Котовск признали лучшим муниципалитетом РФ по созданию условий для малого бизнеса и предпринимательства.

Сегодня Котовск претендует на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующая заявка уже подготовлена и в ближайшее время будет направлена в Министерство экономического развития РФ. Проведение форума федерального уровня может способствовать положительному решению этого вопроса.

«Гостей наш благодатный край встречать умеет, поэтому я сделаю все, чтобы форум прошел на самом высоком уровне, — подчеркнул Александр Никитин, — очень важно, чтобы там состоялся плодотворный диалог, полезный как для предпринимателей, так и для власти».

Как рассказала Дарья Сунцова, за 7 лет в стране было проведено уже более 50 масштабных предпринимательских форумов, но только один из них прошел в малом городе, таком же, как Котовск. Она выразила уверенность, что на Тамбовщине мероприятие пройдет успешно, и поблагодарила Александра Никитина за то, что он взял его организацию под свой контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, было создано 649 новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. Принято решение о капитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Количество малых и средних предприятий в области увеличилось до 11 тыс., возросло число индивидуальных предпринимателей.