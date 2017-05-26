Челябинск, 26 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Власти Челябинской области выбрали одну из основных целей при реализации стратегии экологической безопасности — снижение загрязненности атмосферного воздуха в городах Челябинской области. Однако не проговариваются точные сроки достижения цели, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

Челябинские чиновники приняли участие в VIII Невском международном экологическом конгрессе, который проходил 25 и 26 мая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В ходе форума была отмечена нацеленность всех уровней государственной власти на интенсивную деятельность по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, которые были сформированы по итогам Госсовета, посвященного Году экологии в России.

«Особая роль в этом процессе отведена Совету Федерации Федерального Собрания. Сроки для исполнения поручений достаточно сжатые. А сфера ответственности за принимаемые решения — качество жизни ныне живущих граждан России и будущих поколений. Нам нужно совместно определить меры, которые позволят поэтапно решать задачи экологически устойчивого развития территорий на период до 2030 года и на более дальнюю перспективу — до 2050 года. Безусловно, важной вехой в этой работе является Стратегия экологической безопасности Российской Федерации, утвержденная указом президента в апреле текущего года», — отмечает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По итогам VIII Невского международного экологического конгресса в резолюцию вошло предложение губернатора Дубровского по квотированию выбросов для крупных загрязнителей. Сводные расчеты загрязнения атмосферы будут внесены в природоохранные законы для использования при определении норм выбросов. Отработка механизма квотирования выбросов пройдет в пилотном режиме в некоторых регионах России.

Напомним, вопрос о квотировании выбросов загрязнений в атмосферу уже обсуждался в правительстве Челябинской области с руководителями крупных промышленных предприятий. Промышленники поддержали инициативы губернатора.

А между тем в Челябинске и других городах области регулярно объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Из-за слабого ветра в атмосфере накапливаются вредные примеси. И зимой, и весной 2017 года НМУ первой и второй степени, в том числе на несколько дней, неоднократно объявлялись в Челябинске, Магнитогорске и других промышленных городах области.

Отметим сегодня, 26 мая, и завтра, 27 мая, по данным Челябинского гидрометцентра, в областном центре снова ожидают неблагоприятные метеоусловия. В период их действия Росприроднадзор рекомендует промпредприятиям снизить выбросы в атмосферу, а автомобилистам — воздержаться от поездок на личном транспорте.