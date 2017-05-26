Кишинёв, 26 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Поводом для такого решения послужил произошедший накануне арест мэра Кишинева, вице-председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ. Гимпу заявил, что обвинения в адрес Киртоакэ и других арестованных в последнее время либералов необоснованны и являются политическим заказом. Среди «заказчиков» Гимпу назвал президента Молдавии Игоря Додона и Москву. «Вот она, рука Москвы, а вы что думали?» — сказал он.

Эмблема Либеральной партии Молдавии

«В свое время мы вошли во власть, чтобы не допустить прихода к власти пророссийского правительства. Мы взяли на себя огромную ответственность и понесли имиджевые потери. Но время показало, что наши партнеры по коалиции это не оценили», — сказал Гимпу.

Он сообщил, что в понедельник остающиеся в правительстве министры-либералы подадут заявления об отставке. Речь идет о министре просвещения Корине Фусу и министре окружающей среды Валерии Мунтяну и вице-премьере Геннадии Бреге. Гимпу также добавил, что либералы продолжат бороться за объединение Молдавии с Румынией.