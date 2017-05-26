Тбилиси, 26 мая, 2017, 20:00 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» отметило День национальной независимости Грузии по собственной программе в собственном головном офисе. По информации пресс-службы партии, здесь состоялся торжественный прием в честь этого праздника.

Gov.ge Грузия отмечает День независимости

В офисе ЕНД собрались лидеры и члены партии, бывшие военнослужащие, которые участвовали в боях за территориальную целостность Грузии, а также сторонники партии.

Все выступавшие на торжественном приеме с сожалением отмечали, что нынешнее правительство не проводит военный парад в День независимости страны. Они обещали, что власть в Грузии обязательно сменится и у страны будет правительство, которое не будет стыдиться проводить военный парад.

«Я хочу пожелать всем патриотам Грузии, чтобы 100-летие восстановления независимости Грузии, которое мы будем отмечать в следующем году, мы встретили в действительно свободной Грузии, с правительством, которое не будет стыдиться этого дня», — заявил, выступая на приеме, председатель политического совета партии Заза Бибилашвили.

Как известно, некогда «Единое национальное движение» вскоре после парламентских выборов 2016 года распалось на две ныне противостоящие команды. Значительная часть бывших лидеров партии вышла из ее состава, отмежевалась от Михаила Саакашвили и перешла в ряды малоизвестной в тот период «Европейской Грузии». Формальным поводом для распада ЕНД оказался съезд партии и формат его проведения. Сегодня в рядах ЕНД остались политики, которые поддерживают линию и лидерство в партии экс-президента Михаила Саакашвили.

При правлении Михаила Саакашвили 26 мая в Грузии ежегодно проводился военный парад с участием подразделений и военной техники, в том числе средств авиации.

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