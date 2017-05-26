Москва, 26 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Россия требует в Высоком суде Лондона немедленной выплаты Украиной $325 млн процентов по евробондам, сообщает RT.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Адвокат компании Debenture Trust Corporation Майк Ховард, представляющий интересы России, заявил, что выплата указанной суммы должна произойти до окончания судебного процесса, а для неисполнения этих обязательств Украиной нет никаких законных оснований.

Проценты по еврооблигациям должны быть перечислены Украиной либо представителю суда, либо доверительному управляющему.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Высокий суд Лондона вынес вердикт об обязанности Украины выплатить России как номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, так и соответствующие проценты по этому долгу.

Напомним, Россия предоставила Украине кредит в еврооблигациях на сумму $3 млрд незадолго до госпереворота в Киеве. Нынешние власти Украины утверждают, что этот кредит был выдан не украинскому государству, а бывшему президенту Виктору Януковичу, незаконно отстраненному от власти в феврале 2014 года.