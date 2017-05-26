Москва, 26 мая, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Серебренников пишет, что не мог долгое время выходить на связь, так как правоохранительные органы изъяли у него все электронные гаджеты.

Col. Hans Landa Кирилл Серебрянников

Режиссер также подчеркнул, что готов к любым вопросам следствия и ему «нечего скрывать».

«Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — пишет Серебренников.

Он пояснил, что средства, в растрате которых обвиняют его компанию «Седьмая студия», были потрачены на программу «Платформа».

""Платформа» — это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся», — пишет Серебренников.

Также Серебренников поблагодарил всех, кто выступил в его поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого он является, прошли обыски. Затем Серебренников был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 200 млн рублей бюджетных средств.

По версии следствия, эти деньги были выделены государством компании «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников. Средства ей были выделены на основании постановления правительства на «развитие и популяризацию искусства Российской Федерации».

Собственно, эта «Седьмая студия» как раз и реализовывала междисциплинарный проект «Платформа, направленный на популяризацию современного искусства. Он осуществлялся при поддержке Министерства культуры России.