Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 09:39 — ИА Регнум. 27 мая 1703 года, ровно 314 лет назад, на Заячьем острове был заложен камень в основание Петропавловской крепости. Этот момент официально считается днем рождения Санкт-Петербурга. Историю возникновения города рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Савина.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Первая крепость Империи

Свое имя город получил в честь апостола Петра, небесного покровителя императора Петра I: аллегорически хранитель ключей от врат рая с тех пор охраняет и ключ к Балтийскому морю.

Один из красивейших городов мира ведет свой путь от маленького острова, расположенного в болотистой местности, там, где Нева разделяется на два рукава. И хотя, наверное, пока стоит Петербург, петербуржцы будут «благодарить» Петра за такой выбор места (потому что климат в Северной столице — весьма специфический), географическое расположение города сослужило ему прекрасную службу. Недаром эти земли стремились заполучить многие, ведь Нева связывает Россию со всей Европой через Финский залив и перспективным Северным морским путем — с Востоком.

Причем знаменитый «Великий путь из варяг в греки», ведущий из Финского залива в Ладогу, Ильмень и далее к Черному морю, пролегал в этих местах еще до рождения первого российского императора. Был и еще один древний торговый путь, от Каспия по Волге и к Мсте, завершавшийся тоже Финским заливом через Ладогу и Неву. Здесь шла торговля между русскими, болгарами, греками, персами и арабами.

Особенно настойчивы в стремлении заполучить эти земли были шведы, не единожды битые в различные эпохи.

Петр I обожал Петербург. Ему мало было сделать его своим форпостом на Балтике — он мечтал видеть город блистательным и называл его «своей столицей» уже летом 1704 года, хотя официально столица была перенесена на берега Невы в 1712-м. Сделать это раньше Петр не мог из соображений безопасности: сперва требовалось отбить у шведов Выборг, удалив тем самым неприятеля из непосредственной близости к стольному граду.

Опять-таки географическое положение и особенности рельефа сделали возведение Санкт-Петербурга технически одним из самых сложных и масштабных проектов в истории России.

Как строили город, как боролись со стихией и какая судьба ждала Петропавловскую крепость, читайте в статье: Российская тропа сквозь мрак и топь Европы

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