Астана, 26 мая, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Казахстан получил официальный сертификат Международного эпизоотического бюро (МЭП) о присвоении статуса зоны, свободной от ящура. О том, какие меры были приняты для получения подобного статуса и как это отразится на казахстанских животноводах рассказали сегодня, 26 мая на пресс-конференции в правительстве Казахстана.

Крупный рогатый скот

Ранее только девять областей Казахстана имели статус зоны, свободной от ящура. Это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, ЗКО, Карагандинская, Кустанайская, СКО, Павлодарская и Мангистауская области. По остальным областям шла работа в соответствии с соглашениями о программе сотрудничества в сфере ветеринарии, подписанными между правительством Казахстана и Международным эпизоотическим бюро (МЭБ).

По этим областям ветеринарная служба Казахстана подала заявку в МЭБ в августе 2016 года. Эксперты МЭБ в период с 8 по 14 мая 2017 года провели комплексную инспекцию. Причем проверялась как вся территория Казахстана в целом, так и каждые зоны отдельно.

Положительная резолюция была выдана после тщательной проверки продукции животного происхождения. Учитывались также идентификация и контроль перемещения сельскохозяйственных животных. Не меньшее внимание уделялось системе раннего обнаружения и плану реагирования при чрезвычайных ситуациях, уровню осведомленности заинтересованных лиц, надзору для поддержания статуса.

«Двадцать пятого мая в Париже состоялась официальная церемония вручения сертификата о присвоении Казахстану статуса зоны, свободной от ящура. На заседании генеральной ассамблеи делегаты Международного эпизоотического бюро — это 180 стран мира — 23 мая в Париже единогласно проголосовали за получение Казахстаном статуса зоны, свободной от ящура», — поделился деталями первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Кайрат Айтуганов.

По словам Айтуганова, наличие данного статуса предоставляет серьезные возможности для роста экспорта продукции животного и растительного происхождения в страны — члены ВТО. Это, в свою очередь, позволит реализовать экспортный потенциал агропромышленного комплекса. Также статус позитивно повлияет на развитие внешнеторговой деятельности казахстанских предпринимателей. Точного прогноза по росту экспортных показателей ведомство пока не представило. Отметим, что на сегодняшний день перед Казахстаном стоит задача экспортировать порядка 60 тысяч тонн мяса ежегодно, в планах — увеличить эти цифры вдвое.

Уже ведутся работы по согласованию снятия ограничений с рядом стран:

«Уполномоченный орган Китайской Народной Республики по ветеринарии в сентябре прошлого года снял ограничение по ящуру на основании решения МЭБ по 9 областям. Комитет ветконтроля Министерства сельского хозяйства продолжает работу с китайской стороной по снятию ограничения с 5 оставшихся областей на основании только что полученного статуса. Страны Персидского залива: Иран, Израиль также на основании полученного статуса готовы согласовать Казахстану разрешение на экспорт по всей территории Казахстана животноводческой продукции», — проинформировал Кайрат Айтуганов.

Напомним, ящур является списочной болезнью МЭБ, которая характеризуется высококонтагиозностью, наличием нескольких типов, подтипов возбудителя, имеет широкий диапазон восприимчивых видов животных, многогранность путей передачи. В связи с этим на международном уровне при экспорте и импорте обязательным условием является наличие статуса территории, благополучной по ящуру.

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