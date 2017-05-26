Вашингтон, 26 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. BMW отзовет в США более 45 тыс. автомобилей 7-й серии из-за дефектных дверных замков, поскольку двери могут открыться во время движения, 26 мая сообщает Associated Press.

Kārlis Dambrāns ; BMW 7-серии

Отзывная кампания затронет модели 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li и B7 Alpina, выпущенных в период с 2005 по 2008 год.

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В документах, размещенных правительством США, говорится, что со временем дверные замки автомобилей BMW 7-й серии могут работать со сбоями. В документах не указано, стала ли данная проблема причиной аварий или травм.

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Напомним, отзывная кампания BMW началась после того, как в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения США поступили жалобы от владельцев BMW 7-й серии, заявивших о том, что двери автомобилей неожиданно открывались во время движения.