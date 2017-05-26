Москва, 26 мая, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении уголовного наказания за кражу денег с банковских карт и хищение электронных денег внесла в Госдуму группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Авторы инициативы предлагают дополнить статьи уголовного кодекса о мошенничестве новым квалифицирующим признаком — хищение средств с банковского счёта, а равно электронных денежных средств. Так, за кражу денег с помощью поддельного или чужого электронного средства платежа, нарушителям грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Депутаты также предлагают снизить пороги значение сумм хищения. Так, в частности, кражей в крупном размере будет считаться хищение более 250 тыс. рублей. Кражей в особо крупном размере депутаты предлагают считать присвоение более 1 млн рублей с чужой банковской карты или электронного счета. За такое преступление авторы законопроекта предлагают наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как отмечают авторы законопроекта, такое нововведение сегодня необходимо, поскольку количество транзакций, совершаемых клиентами дистанционно через удаленные каналы обслуживания, в большинстве банков достигает более 95% от числа всех операций. При этом, угроза кражи при применении такого банковского обслуживания неизбежна. По словам депутатов, злоумышленники могут прибегать как к хакерским атакам, так и к методам социальной инженерии, при которой владелец счёта сам переводит свои средства преступникам или передаёт конфиденциальную информацию.