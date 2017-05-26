Йошкар-Ола, 26 мая, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Коллегия Верховного суда Марий Эл отклонила 26 мая апелляционное представление прокуратуры по делу экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова. Прокуратура просила отменить решение суда, который отклонил ходатайство следствия о продлении срока заключения в отношении Плотникова до 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Ожидается, что Павел Плотников покинет следственный изолятор Йошкар-Олы 3 июня», сообщает «7x7». Также информацию о выходе экс-мэра из СИЗО подтвердил его адвокат Игорь Комаров.

При этом отмечается, что уголовное преследование экс-мэра не прекращено. В марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела, в рамках расследования которых Плотников подозревается в получении взятки в виде трех гаражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

На заседании Верховного суда Марий Эл 19 мая 2017 года суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания Плотникова под стражей до 3 июня, а не до 23 августа. Согласно ст.109 УПК РФ, предельный срок ареста составляет 18 месяцев. 3 июня с момента задержания Плотникова как раз истекает максимально возможный срок пребывания в СИЗО.

После заседания адвокат Игорь Комаров утверждал, что следствие не имеет возможности обратиться с новым ходатайством о продлении срока ареста. Плотников, в свою очередь, заявил, что с него сняты обвинения по шести из восьми эпизодов. Кроме обвинений предпринимателя Александра Туруева, который осужден за организацию подготовки убийства экс-мэра, следствие не смогло получить никаких других доказательств вины Плотникова.