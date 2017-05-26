Калуга, 26 мая, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил 26 мая Калугу с рабочим визитом. Калужская область стала первым регионом, который омбудсмен Титов посетил после переназначения на эту должность президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Омбудсмен Борис Титов на встрече с калужскими предпринимателями

В Калуге Титов принял участие в работе выездной стажировки Минпромторга РФ для представителей исполнительной власти и бизнес-сообщества регионов Центрального федерального округа.

На обсуждение уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил программу социально-экономического развития страны «Стратегия роста», разработанную по поручению Владимира Путина. Документ содержит план реальных действий по обеспечению значительных темпов роста отечественной экономики на ближайшие годы и в долгосрочной перспективе.

По мнению российского омбудсмена, очень важно, что в работе над программой приняли участие представители предпринимательского сообщества. Так, в документе учтены предложения бизнес-сообщества по налоговой реформе, расширению рыночного спроса и поддержке экспорта, доступности кредитов, снижению тарифов, а также административной нагрузки на бизнес. Также использован опыт успешных в социально-экономическом развитии регионов, в том числе и Калужской области.

Комментируя мнение оппонентов новой стратегии о том, что государство вряд ли сможет сделать что-либо для эффективного развития экономики и грамотно координировать действия частного бизнеса, Борис Титов подчеркнул: «Это все не так. Посмотрите на Калугу: огромные инвестиции, больше 30% в среднем норма накопления, в то время как в России она меньше 20%. Инвестиции вложены в огромное количество проектов, которые с 2005 года позволили региону вырасти на 179%, в то время как страна растет темпами в разы меньше. И Калуга — доказательство того, как должна развиваться эффективная, современная, частная экономика».

Также, говоря о калужском регионе, Борис Титов подчеркнул, что большего центра привлечения инвестиций и лучшего отношения к поддержке бизнеса, чем в Калужской области, в стране сегодня трудно найти.

«Калуга своей активной государственной политикой по стимулированию частных инвестиций показала пример всем», — заметил Титов. Этим в первую очередь Борис Титов объяснил свой приезд в Калугу в День предпринимательства.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, омбудсмен подчеркнул: «Мы все-таки та часть общества, которая создает национальное благо. Сегодня мы должны формировать такую среду, которая бы помогала притоку инвестиций. Это задача и государства, и нашего бизнеса, и людей в нашей стране. Для этого служит стратегия роста, которую мы создаем. Чтобы в России работала новая экономика, в которой предприниматель был бы главным действующим лицом. Предприниматель, который активно инвестирует, креативит новые проекты, которому не все равно, и который живет по закону. Это будущее экономики нашей страны, об этом «Стратегия роста».