Москва, 26 мая, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета РФ и президентской комиссии по исполнению «майских указов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Более трети поручений, данных Владимиром Путиным по итогам Госсовета, основаны на предложениях, сделанных активистами и экспертами Народного фронта, — отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, — Лидер опирается, в первую очередь, на мнение граждан. Активисты ОНФ продолжат работу в регионах, чтобы «майские» указы и поручения президента исполнялись не на бумаге или в кабинетах, а что называется «на земле», в качестве жизни людей».

Так, в ОНФ неоднократно говорили о том, что оценки госуслуг, которые ставятся в рамках существующей официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, не соответствуют мнению граждан, которые этими услугами пользуются. Зачастую они чрезмерно завышены. Например, у госучреждения оценка может быть высокой, а граждане негативно отзываются о качестве предоставляемых им услуг.

В связи с этим глава государства поручил правительству РФ в срок до 1 ноября 2017 г. внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие единый порядок расчета показателей, характеризующих критерии оценки качества оказания услуг организациями соцсферы, при проведении независимой оценки, а также предусмотреть единую форму отчета и плана мероприятий по результатам такой независимой оценки.

Кроме этого, результаты независимой оценки должны будут включаться в систему оценки эффективности деятельности чиновников. В этой же сфере в соответствии с поручениями президента РФ также необходимо обеспечить порядок контроля за исполнением решений, принятых по результатам независимой оценки и ввести ответственность руководителей организаций социальной сферы, не принявших меры реагирования на высказанные гражданами в ходе независимой оценки замечания.

К 1 сентября 2018 года кабинету министров поручено сформировать систему независимой оценки. В целях устранения конфликта интересов необходимо исключить аффилированных лиц оцениваемых организаций из состава общественных советов по проведению независимой оценки в целях недопущения возникновения конфликта интересов. К этому же сроку должен быть скорректирован перечень организаций соцсферы, подлежащих обязательной независимой оценке качества.

Глава государства также поручил проработать вопрос объединения на единой технологической платформе всех систем прямой и обратной связи с гражданами, включая систему независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги населению.

По поручению президента РФ к 1 декабря 2017 года в многофункциональных центрах должны быть представлены все госуслуги, заявленные в перечнях, утвержденными правительством РФ.

Еще одна тема, которая постоянно находится под пристальным контролем ОНФ, — расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 г. На Госсовете глава исполкома Народного фронта Алексей Анисимов привел ряд случаев, когда переселенцам предоставляется некачественное жилье — так называемое «новое аварийное». Кроме того, не все регионы успевают выполнить программу по расселению аварийного жилья в срок — к сентябрю этого года.

Глава государства поручил кабинету министров до 1 марта 2018 года представить предложения по применению мер персональной ответственности высших должностных лиц в регионах, не обеспечивших исполнение в срок обязательств по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

До 1 июля 2018 года также требуется внести в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда.