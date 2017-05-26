Калуга, 26 мая, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 26 мая приняли участие в заседании советов территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь» областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов на встрече с активистами ТОСа

На встрече с активистами обсуждались вопросы реализации программы «Городская среда» и участия ТОСов в конкурсах «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания».

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача — участие в программе «Городская среда, — отметил Александр Иванов — в этом году предстоит выполнить солидный объем работ по благоустройству дворовых территорий. На основе предложений жителей определены шесть дворов, которые будут включены в программу. Одно из условий участия в программе «Городская среда» — согласие жителей на межевание дворовой территории. От жителей нескольких дворов уже поступили заявки на проведение работ по благоустройству, также они готовы осуществить софинансирование дополнительных работ, таких как обустройство парковочных карманов или установка детских игровых элементов. В реализации программы важную роль играют члены территориальных общин: активисты ТОС будут осуществлять контроль за ходом ремонта, участвовать в приёмке работ».

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы участия в ежегодных конкурсах «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания». «Был дан старт двум конкурсам, — рассказал Александр Иванов, — я хотел бы призвать всех жителей Калуги принять в них активное участие, ведь именно с помощью неравнодушных калужан мы сможем сделать наши дворы и наш город красивыми и благоустроенными».

Глава городского самоуправления Калуги поздравил активистов ТОС с Днем территориального общественного самоуправления и пожелал плодотворной работы.