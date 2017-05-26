Киров, 26 мая, 2017, 18:35 — ИА Регнум. У части пострадавших при крупном пожаре в Орлове могут возникнуть проблемы с получением материальном помощи. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в сгоревших домах было прописано 39 человек.

Правительство Кировской области Оставшиеся без крова жители Орлова

У остальных из более чем 70 пострадавших могут возникнуть сложности с получением выплат.

По словам врио губернатора, в самое ближайшее время погорельцы должны получить по 27 тыс. рублей.

«Выплаты пойдут из разных источников. Подчеркну, это только первоочередные меры. Дальше будем с каждым работать индивидуально, без помощи никого не оставим, — заверил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате крупного пожара в Орлове утром 26 мая 2017 года без жилья осталось более 70 человек, среди которых есть маленькие дети.

В данный момент местные власти прорабатывают вопрос сбора средств и вещей для погорельцев. Уже принято решение отправить в детские лагеря группу детей из пострадавших семей.

Правительство Кировской области Что успели, то спасли

Кроме того, специалисты МФЦ приедут в места временного размещения людей, пострадавших от пожара, и на месте помогут быстро восстановить утраченные документы в максимально сжатые сроки.

Уже сейчас достигнуто соглашение с Росреестром о том, что выписка из ЕГРН о праве собственности для погорельцев будет выдаваться в центрах «Мои документы» «день в день». Аналогичная работа проводится по услугам, связанным с получением паспортов, ИНН, СНИЛС и других документов.

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Глава регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Быков предложил жителям Кировской области слать деньги и вещи, чтобы помочь гражданам, пострадавшим во время крупного пожара в Орлове.

Правительство Кировской области Пожарные на пепелище

«Наши земляки попали в беду. И наша задача — не оставаться в стороне, а сплотиться и помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Восстановление нормальной жизни пострадавших в Орлове требуются немалые деньги и время. Но срочная помощь людям должна быть оказана как можно скорее. В одночасье оставшимся без ничего погорельцам требуются наше с вами сочувствие и реальная поддержка», — заявил Быков.