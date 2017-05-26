Вашингтон, 26 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Роберт Земекис снимет многосерийный фильм об НЛО по заказу кабельного телеканала History, сериал будет называться «Синяя книга», об этом 25 мая сообщил портал Variety.

David Shankbone Роберт Земекис

В фантастическом сериале будет рассказываться о сверхсекретных экспериментах, которые проводились ВВС США в 50-х и 60-х годах XX века. Они были связаны с НЛО и носили название «Проект «Синяя книга».

В центр событий будет помещен преподаватель колледжа, профессор Джей Аллен Хайнек, которого военные наймут в качестве руководителя проекта.

«Редко я был связан с проектом, который является идеальным сплавом исторических фактов и необычного развлечения», — сказал режиссер, — «мы благодарны, что студия A+E и History поддержали то, что по моему глубокому убеждению будет потрясающим сериалом».

Производством «Синей книги» будет заниматеся студия A+E в сотрудничестве с Compari Entertainment, являющейся подразделением ImageMovers. Автором идеи и сценаристом является Дэвид О'Лири.

Сам Роберт Земекис, Джек Рапке и Джеки Левин станут исполнительными продюсерами. Ранее Джек Рапке работал с Земекисом над таким фильмами как «Изгой», «Экипаж» и «Прогулка». Джеки Левин был продюсером картин «Прогулка» и «Союзники».

Напомним, Роберт Земекис — известный режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Массовый зритель прекрасно знает такие его работы как «Форрест Гамп», «Контакт», «Кто подставил кролика Роджера», «Прогулка» и трилогию «Назад в будущее».