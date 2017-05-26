Киров, 26 мая, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Глава регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Быков предложил жителям Кировской области слать деньги и вещи, чтобы помочь гражданам, пострадавшим во время крупного пожара в Орлове.

ГУ МЧС РФ по Кировской области Пожар в Орлове (Кировская область)

«Наши земляки попали в беду. И наша задача — не оставаться в стороне, а сплотиться и помочь тем, кому это сейчас жизненно необходимо. Восстановление нормальной жизни пострадавших в Орлове требуются немалые деньги и время. Но срочная помощь людям должна быть оказана как можно скорее. В одночасье оставшимся без ничего погорельцам требуются наше с вами сочувствие и реальная поддержка», — заявил Быков.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ, утром 2017 года в Орлове в одном из дворов загорелись надворные постройки, в том числе самовольно возведенные дровяники. Из-за ветра огонь моментально перекинулся на жилые дома.

Пожарными из домов были эвакуированы 39 человек, в том числе 2 детей, никто не пострадал. В основном все успели спасти документы и часть имущества. Огнеборцы вынесли из квартир около десятка баллонов с бытовым газом, тем самым предотвратив взрыв.

Огонь мог перекинуться на соседние дома, под угрозой был весь жилой квартал. На помощь пожарным Орлова и местным добровольным пожарным дружинам прибыли расчёты из Мурыгино, Котельнича и Кирова. В ликвидации пожара было задействовано 92 человека и 32 единицы техники. Вода из пожарных водоемов была выбрана, поэтому на реке Вятке установили насосную станцию и еще четыре машины подвозили воду. В случае ухудшения обстановки в Орлов готов был вылететь пожарный вертолет из Казани. В 11:03 пожар удалось локализовать, в 12:15 была объявлена ликвидация открытого горения.

Пожарные расчеты будут дежурить в городе еще сутки на случай, если не все очаги потушены окончательно, — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России Михаил Лихачёв на встрече с населением в пункте временного размещения.

По предварительным данным в результате пожара в Орлове полностью сгорели 4 жилых деревянных дома, в которых в общей сложности располагалось 20 квартир. Без жилья остались около 70 человек, среди них есть дети.

В данный момент местные власти прорабатывают вопрос сбора средств и вещей для погорельцев. Уже принято решение отправить в детские лагеря группу детей из пострадавших семей.