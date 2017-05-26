Великий Новгород, 26 мая, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Муниципальный долг Великого Новгорода на 1 января 2017 года составил 1 млрд 751,3 млн рублей — это 98,7% по отношению к собственным доходам бюджета города (в 2016 году они составили 1 млрд 775 млн рублей). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на очередном заседании городской думы заявила заместитель главы администрации Великого Новгорода Екатерина Красновидова, представляя депутатам отчёт об исполнении городского бюджета за 2016 год.

Ольга Ларина ИА REGNUM Церковь Параскевы Пятницы на Торгу, Великий Новгород

«Несмотря на непрерывный рост размера долга, наблюдается снижение темпов роста в 2016 году. Ситуация стабилизировалась», — заявила она.

При этом Красновидова отметила, что долговая нагрузка по отношению к собственным налоговым и неналоговым доходам возросла — до 98,7%.

Муниципальный долг Великого Новгорода за ряд лет сложился из двух частей: кредиты в сумме 973,3 млн рублей и 778 млн рублей — займы ещё 1995 года на жилищный проект «Белый город» и проект «Городской общественный транспорт», которые в 2008 году были реструктуризированы и впоследствии замещены коммерческими кредитами.

Чтобы минимизировать долговую нагрузку, по словам Екатерины Красновидовой, в 2016 году власти города широко использовали практику краткосрочного кредитования в управлении федерального казначейства, что позволило в течение года привлекать дешевые средства из федерального бюджета для финансирования краткосрочных кассовых разрывов. По словам вице-мэра, это позволило уменьшить расходы на обслуживание коммерческих кредитов на 12,5 млн рублей. Кроме того, власти ведут мониторинг текущей ситуации на кредитном рынке, что позволило перекредитовать досрочно прошлогодние обязательства и частично обязательства 2017 года.

Несмотря на то, что размер муниципального долга пока не превышает допустимого бюджетным законодательством, его размер начинает приближаться к предельным значениям, отметил председатель Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода Александр Ломоносов. Он также обратил внимание на то, что в структуре муниципального долга растёт доля коммерческих кредитов — с 86% до 89%, а его обслуживание за 2016 год увеличились на 28,9 млн рублей до 182 млн рублей (это 5,9% от собственных доходов бюджета).

Екатерина Красновидова заявила, что городу нужны дополнительные доходные источники для того, чтобы на 2018 год принять бездефицитный бюджет и прекратить наращивать долговую нагрузку.

В 2016 году бюджет Великого Новгорода получил 5,2 млрд рублей доходов, расходы его составили 5,3 млрд рублей с дефицитом в 155,3 млн рублей (8,7% к собственным доходам). Из собственных доходов бюджета в 1,7 млрд рублей — 1,3 млрд рублей составляют налоговые доходы, 426, 4 млн рублей — неналоговые. Налоговые поступления от Великого Новгорода в бюджет области в 2016 году выросли на 118% до 14,1 млрд рублей, при этом в городской бюджет поступило налоговых доходов на 154,4 млн рублей меньше.

Напомним, ранее власти Великого Новгорода неоднократно заявляли о несправедливости установленных в регионе межбюджетных отношений.

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