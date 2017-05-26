Москва, 26 мая, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России внести внести в Госдуму законопроект о постоянном механизме переселения из аварийного жилья. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — сказано в сообщении.

Кроме того, президент поручил правительству до 1 ноября 2017 года продлить срок деятельности госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2019 года.

Напомним, российский лидер в ходе заседания Государственного совета, прошедшего 4 мая, дал поручение правительству России и региональным властям с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До 1 января 2019 года будет действовать переходный период, в который будет работать фонд ЖКХ.