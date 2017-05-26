Севастополь, 26 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обратился к жителям города накануне митинга общественности против проекта Генплана с призывом не поддаваться на провокации лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки в городе. Об этом говорится в распространенном правительством обращении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Проект Генплана Севастополя

«Заявляю однозначно: работа над проектом Генплана продолжится до тех пор, пока не будут учтены замечания жителей города к этому документу. Без согласия жителей Генплан не будет принят!» — заявил Овсянников по итогам публичных слушаний по обсуждению документа.

Он ещё раз подчеркнул, что информация о якобы нарушенных правах собственности, который несёт собой Генплан — это заблуждения, в которые «намеренно или по незнанию вводят жителей города».

Напомним, что на субботу, 27 мая назначен митинг жителей города против принятия Генплана в его нынешнем виде.

«Не поддавайтесь на провокации. Никакие митинги не улучшат Генплан, только совместная работа, — продолжил врио губернатора. — Те, кто сегодня пытаются втянуть вас в политические шоу, — работают против Севастополя, против интересов севастопольцев. Их цель — удовлетворить личные корыстные интересы и амбиции, в том числе и политические».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая жители города выступили категорически против принятия проекта Генплана в представленном виде. Слушания прошли под скандирование «Позор!» в адрес разработчиков и требования к правительству разорвать контракт с проектировщиком.

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Люди возмущены сменой функционального назначения территорий. Наиболее типичные примеры: частный сектор запланирован под жилую многоэтажную застройку, участки под индивидуальное строительство или садоводческие товарищества — переведены в зеленую зону. Сами проектировщики заявляют, что преобразования коснутся 40% территории города и 25% его жителей.

Добавим, что департамент архитектуры и градостроительства опубликовал протокол публичных слушаний. В файле насчитывается 438 страниц. Ни один из выступающих не высказался в пользу генплана.