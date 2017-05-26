Базель, Швейцария, 26 мая, 2017, 17:58 — ИА Регнум. На данный момент более 60 тыс. мигрантов достигли берегов Европейского Союза в 2017 году, гораздо меньше, чем за аналогичный период 2016 года, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), 26 мая сообщает Associated Press.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

В заявлении агентства ООН указано, что 60 тыс. 521 мигрант прибыл в Европейский союз по морю, более 80% высадились в Италии, остальные прибыли в Грецию, на Кипр или в Испанию.

Читайте также: Из Литвы бегут африканские беженцы

Данные МОМ не включают в себя 6 тыс. мужчин, женщин и детей, спасенных в период с 23 мая по сегодняшний день.

Напомним, не менее 1 тыс. 530 человек погибли в Средиземном море в 2017 году, подавляющее большинство погибло в водах между Ливией и Сицилией. Эта цифра выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Читайте также: МВД Италии призывает мэров искать места для беженцев

За период с января по май 2016 года сотрудники МОМ зарегистрировали более 193 тыс. мигрантов, прибывших в ЕС по морю, и 1 398 погибших.