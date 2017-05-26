Псков, 26 мая, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов назвал информацию о ненадлежащем состоянии спортивного зала в строящейся школе в Пскове, распространённую в ряде СМИ, «несоответствующей действительности». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, Кузнецов заявил, что проект школы является типовым и имеет положительные заключения государственной экспертизы.

Pskov.ru Новая школа в деревне Борисовичи под Псковом

«Все элементы, начиная от фундамента, заканчивая крышей, стенами и окнами — это все проверено и одобрено экспертами», — отметил вице-губернатор.

По словам Кузнецова, специалисты управления капитального строительства Псковской области присутствовали при возведении школы и поэтапно принимали все выполненные работы.

Что касается перекрытий спортзала, то они, по словам вице-губернатора, изготовлены в заводских условиях. «Я знаю в этой школе каждый кирпич, каждый болт и каждую гайку», — заявил Александр Кузнецов.

Он также отметил, что проект актового зала согласован с театральным и культурным сообществами, его акустическое и световое оборудование полностью соответствуют современным техническим требованиям, что делает его многофункциональным. Кроме того, все помещения школы будут доступны для инвалидов.

О том, что спортзал в новой школе не соответствует нормативам, 25 мая написала газета «Псковская губерния» со ссылкой на родителей будущих учеников.

Напомним, ранее псковские власти поручили проверить информацию о поборах с родителей на благоустройство территории у этой школы, которая примет первых учеников только в новом учебном году.

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Напомним также, вопрос безопасности строящихся школ обострился после ЧП в посёлке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, где 7 мая у строящейся школы рухнула кровля спортзала. По предварительным данным, это произошло из-за работ на кровле. В результате погиб человек, расследуется уголовное дело.

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