Москва, 26 мая, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Напомним, 25 мая страны-нефтеэкспортеры договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ещё на 9 месяцев. Такое решение было принято в том числе и с целью удержать нефтяные цены на уровне 55 долларов за баррель. Однако уже 26 мая стоимость сырья достигла отметок в 51 доллар за баррель.

Publicdomainpictures.net Нефтехранилище

«Причиной обвала нефтяных котировок стало как раз решение стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. Крупные игроки предпочли зафиксировать прибыль по нефти, в результате чего цены на «черное золото» резко просели», — подчеркивает Волков.

По его словам, на стоимость сырья тут же отреагировала российская валюта — рубль ослаб. В ближайшее время он может незначительно укрепиться, но удержаться национальной валюте не удастся, уверен эксперт.

«Операции carry trade (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты) с рублем все еще интересны, но иностранные фонды боятся заводить капитал на развивающиеся рынки в преддверии повышения ставки ФРС. Именно на этом фоне, российская валюта, которая лишилась основного источника поддержки, начнет постепенно проседать», — объясняет Волков.

По его прогнозам, снижение стоимости одного доллара до 61 рубля возможно уже в начале июня.