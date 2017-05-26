Донецк, 26 мая, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Украинская сторона саботирует выполнение Минских соглашений. Как сообщает 26 мая пресс-служба Совмина ДНР, об этом на пресс-конференции заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Нынешние киевские власти срывают, саботируют Минский процесс. Они пытаются ввести новых переговорщиков, пытаются заблокировать наших представителей, пытаются увести в сторону международную общественность», — считает Пушилин.

По его словам, одним из способов ускорить процесс — это вести переговоры в режиме оnline.

«Тогда все всем стало бы понятно. Наша позиция четкая, аргументированная. Мы всегда предлагаем изначально компромиссные решения», — сказал Пушилин.

Он признал, что последняя встреча в Минске участников ТКГ, которая состоялась 24 мая, не стала конструктивной.

«Что касается последней встречи в Минске, увы, никаких прорывных решений нет. Если брать политическую подгруппу, то «формула Штайнмайера», которую подтверждают все, включая Украину, продолжает саботироваться украинскими переговорщиками. Подгруппа по безопасности в очередной раз договорилась о разведении сил и средств в Станице Луганской. Это очень важно для нас. Потому что, это позволит в дальнейшем говорить о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Но, никакой уверенности в действиях украинских властей нет», — подытожил Пушилин.

Глава Народного совета также обвинил официальный Киев в затягивании процесса обмена пленными.

«Мы всячески стараемся ускорить обмен пленными, для нас это очень важно, но украинская сторона старается этот процесс предотвратить. Большому обмену «всех на всех» должна предшествовать верификация. Уже два заседания Украина заявляет, что верификация прошла, хотя даже координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриш не подтверждает этого», — рассказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Минске прошло заседание ТКГ. При этом Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила украинскую сторону в нежелании проводить обмен заложниками. Онавыразила обеспокоенность за жизнь 77 заложников.

«Представители Украины приехали на встречу подгруппы заведомо неподготовленными. Официальный Киев намеренно пытался сорвать переговоры, не предоставив информацию с указанием фамилий и имен лиц, которые готовы к обмену, взамен они лишь называли ничем не подкрепленные вымышленные цифры. Украинская сторона в очередной раз доказывает свое равнодушие к судьбам пленных и безразличие к процессу переговоров. Официальный Киев намеренно создает препятствия и выдумывает каждый раз новые отговорки, дабы не проводить верификацию 236 лиц, из которых 159 человек украинская сторона подтверждает, а по 77 людям информация отсутствует. К сожалению, нам ничего не остается, как сделать вывод о том, что представители Украины не могут предоставить достоверную информацию об этих лицах. Возможно, этих людей уже нет в живых», — предположила Морозова.

Она призвала Украину завершить процесс верификации и предоставить ДНР актуальные списки заложников.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко обвинила ДНР и ЛНР в затягивании процесса обмена заложниками. Она сообщила, что ДНР и ЛНР отказались обсуждать списки на освобождение без политика Виктора Медведчука. При этом Геращенко напомнила, что в результате верификации заложников представители ДНР и ЛНР убедились, что несколько сотен заключенных отказались возвращаться в республики. По ее словам, ДНР и ЛНР требуют продолжения процедуры верификации, в том числе тех лиц, которые уже находятся на свободе на Украине и в ДНР, ЛНР.