Йошкар-Ола, 26 мая, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Открыл работу форума врио главы Марий Эл Александр Евстифеев. Приветствуя собравшихся он отметил, что тема форума очень обширна и затрагивает все отрасли экономики, а также сферы деятельности человека, подчеркнув при этом важность IT и новых технологий. Информационные технологии все больше проникают в повседневную жизнь человека и в систему государственного управления.

Управление общественных связей и информации главы Марий Эл Руководитель Марий Эл Александр Евстифеев оставляет автограф

«Важность форума определена позицией президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который сказал, что ближайшая наша общегосударственная задача — повышение производительности труда. Если мы, работая во всех сферах жизнедеятельности — сельском хозяйстве, производственной, и даже в сфере культуры, не начнем полномасштабно применять IT-технологии, мы неминуемо будем не только отставать, но и скатываться вниз, чего ни в коем случае допустить нельзя. Потом это просто интересно. Посмотрите, как у участников форума горят глаза. Нет ни одного свободного места, столько ребят приехало. Повышать производительность труда — это позиция президента страны, но это и настоятельная необходимость сегодняшней жизни», — подчеркнул Евстифеев.

Ректор Волгатеха Виктор Шебашев кратко ознакомил руководителя Марий Эл с новейшими разработками ученых университета. В частности, Евстифеев осмотрел беспилотный робот-вездеход «Белый кот», предназначенный для патрулирования территорий, доставки грузов и поисково-спасательных работ, включая зоны радиоактивного заражения.

Напомним, Всероссийский молодежный форум «Продвижение» проводится в Марий Эл впервые в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год. Его цель — поддержка реализации государственной молодежной политики по средствам современных мультимедийных технологий, создание условий для развития и популяризации студенческих СМИ в информационном пространстве.

Форум проходит по трем образовательным платформам: Event-технологии, социальные сети и сайты, а также телевидение.