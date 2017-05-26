Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Более ста троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода поставит в Санкт-Петербург ООО «Тролза Маркет» из города Энгельс в Саратовской области. Именно эта компания выиграла конкурс, объявленный Смольным в интересах ГУП «Горэлектротранс».

Trolza.ru Троллейбус «Тролза»

Стоимость контракта — 2 млрд 46 млн рублей. Новые троллейбусы необходимы Петербургу для обеспечения городских перевозок в преддверии и во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Из 105 троллейбусов, предусмотренных контрактом, 97 будут поставлены в базовой комплектации, еще восемь — в учебном варианте, с кабиной для стажера.

Троллейбусы должны быть поставлены в Петербург до 31 марта 2018 года. Они будут поступать в город на Неве постепенно, отдельными партиями в согласованные контрактом сроки.

Как сообщалось, ранее во время тестирования инновационный троллейбус «Тролза» 5265.03 «Мегаполис» с увеличенным автономным ходом без контактной сети доехал до Крестовского острова, где будут проходить матчи ЧМ-2018, и вернулся на Левашовский проспект на Петроградской стороне.

Как отмечают на предприятии ЗАО «Тролза», выпускающем троллейбусы, в мае 2015 года был заключен контракт на поставку 6 троллейбусов «Тролза» для СПб ГУП «Горэлектротранс». Поставка машин была завершена в апреле 2017 года.

С 2014 года всего было поставлено в Санкт-Петербург 47 троллейбусов «Тролза» по трем контрактам. В настоящий момент в Петербурге из 637 троллейбусов 170 единиц (26%) — производства ЗАО «Тролза».

Троллейбусы из Саратовской области — низкопольные, оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, камерами видеонаблюдения, кондиционером кабины водителя и пассажирского салона.