Киев, 26 мая, 2017, 17:42 — ИА Регнум. «Агрессивная политика Кремля по отношению к Украине является также вызовом для Турции» — заявил президент Украины Петр Порошенко 26 мая во время открытия Стамбульского парка в Одессе, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко в Одессе

«С момента получения независимости Украину и нашего соседа по морю Турцию связывали дружеские добрососедские отношения. Со временем эти отношения переросли в стратегическое партнерство Украины и Турции… К сожалению, три года назад «агрессор» — Российская Федерация подорвала все устои как мирового, так и регионального порядка, развязав «незаконную, циничную аннексию» Крыма и «агрессию» против мирной страны на востоке нашего государства. Такая политика Кремля является вызовом, вызовом не только суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства. Это вызов глобальной безопасности, вызов Турции, вызов для всех черноморских стран. Я очень благодарен Турции и ее руководству за твердую и нерушимую позицию в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности. Неоднократно эту позицию отмечал мой друг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Порошенко.

Он сообщил, что Киев и Анкара заканчивают работу над созданием зоны свободной торговли. При этом Турция существенно упростила поездки украинцев, разрешив пересекать турецкую границу по идентификационным карточкам.

«У нас очень серьезный потенциал двустороннего сотрудничества. Речь идет о возможностях в плане двусторонней торговли, огромных инвестиций, потенциал для развития сотрудничества в образовании, культуры и гуманитарной сферах. Сегодня одним из приоритетов наших двусторонних отношений остается подписание соглашения о зоне свободной торговли… Есть еще один подарок для украинцев, который президент Эрдоган пообещал мне сделать. Для наших взаимных путешествий не нужны даже внутренние паспорта. Достаточно идентификационных карточек. И это доверие, это шаги по улучшению контактов между людьми, нашими народами», — считает Порошенко.

Президент отметил установление прямого паромного сообщения между Одессой и турецким портом Хайдарпаша.

«Активное деловое присутствие Турции в Одессе, активизация прямого паромного сообщения между портом Хайдарпаша в Стамбуле и Одессой является очень важным. А еще чрезвычайно важно открытие в Одессе Стамбульского парка», — добавил Порошенко.

При этом Порошенко заявил о негативных показателях Одесской области в использовании средств, полученных от таможни, для ремонта дорог.

«К сожалению, в Одессе в прошлом и позапрошлом году этот эксперимент проводился неудачно. Если вы поедите на Галичину и увидите сколько дорог уже было построено во Львове, Ивано-Франковске, вы будете приятно удивлены. А бывшему руководству области постоянно что-то мешало. Доторговались уже до того, что нечем сдачу давать. За весь год на финансирование дорожного строительства было перечислено более 88 млн грн (3,3 млн долл). Отмечаю, что только за первые четыре месяца этого года украинская таможня перечислила на ремонт дорог более 4 млрд грн (152 млн долл). И когда тут, на Одесчине, а я хочу отметить, что тут моя малая родина, вместо пара и пиара Одесская таможня дала государству 1 млрд 200 млн грн (45 млн долл). Это значит не словом, а делом. Этот показатель есть залогом того, что на Одесчине будет восстановлено строительство дорог… К концу года значительная часть трассы «Одесса-Рени» должна быть отремонтирована», — призвал Порошенко.

Он также проинформировал, что подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС.

«Так сложился мой график, что именно здесь в Одессе я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз. Украинцам больше не надо будет унизительно стоять в очередях в консульствах и оплачивать визы…», — сказал Порошенко.

Напомним, 20 мая турецкие власти официально опубликовали решение 2017/10 324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию. По словам Государственной миграционной службы, украинцы уже оформили более 550 000 новых ID-карточек. Ежедневно новый внутренний паспорт оформляют 5−6 тысяч граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главой правительства Турции Бинали Йылдырымом заявил, что до конца текущего года Киев и Анкара планируют согласовать соглашения о зоне свободной торговли, о взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения.