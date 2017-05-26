Вильнюс, 26 мая, 2017, 16:53 — ИА Регнум. В Клайпедский порт сегодня, 26 мая, зашли фрегаты 1-й постоянной военно-морской группы НАТО Roald Amundsen (Норвегия) и Evertsen (Нидерланды). Об этом ИА REGNUM сообщили в Минобороны Литвы.

Kam.lt Корабли НАТО

Корабли НАТО 23−24 мая сопровождали паром, который доставил военную технику норвежской армии в Литву, дополнительно с воздуха паром охранял вертолет фрегаты Roald Amundsen. Это первый раз, когда военно-морские силы НАТО подключились к дислокации боевой техники НАТО в Прибалтике, отметило Минобороны.

«Передислокация военной техники, предназначенной для батальона передовых сил НАТО в Литве, по водным путям дают нашим кораблям возможность продемонстрировать пребывание военно-морских сил Альянса в Балтийском море. Тем самым это дает прекрасный шанс потренироваться, испробовать процедуры и тактику», — заявил командующий 1-й корабельной группы командор Оле Мортен Сандквист.

В Клайпеде командор Сандквист и капитаны кораблей встретятся с командующим военно-морскими силами Литвы морским капитаном Арунасом Москусом, мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом, примут участие в других официальных мероприятиях.

27 мая жители и гости Клайпеды смогут осмотреть корабли НАТО в клайпедском Центральном терминале паромов.

Корабельное объединение 1-й постоянной военно-морской группы НАТО составляют крупные, наводные боевые корабли, такие как фрегаты и эскадрильные миноносцы. Корабли этого объединения осуществляют деятельность в водах Северной Европы.