Хьюстон, США, 26 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Американские астрономы зафиксировали, что звезда N6946-BH1, за которой они наблюдали в течение нескольких лет, неожиданно исчезла. Об этом сообщает NASA.

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По словам специалистов, точные причины такого явления неизвестны. Самая вероятная гипотеза — это гравитационный коллапс, то есть превращение в черную дыру. Ученые были удивлены такому развитию событий, так как считали, что N6946-BH1 взорвется как сверхновая.

«N6946-BH1 является единственной звездой из наблюдавшихся нами в первые семь лет нашего исследования, которая не стала сверхновой. За это время образовалось шесть нормальных сверхновых в пределах галактик, которые мы наблюдали», — сказал один из исследователей.

Наблюдения за звездой проводились при помощи трех телескопов — Большого бинокулярного телескопа (LBT), а также Hubble и Spitzer.

Звезда N6946-BH1 находится в спиральной галактике NGC 6946 на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли. Она в 25 раз тяжелее Солнца.

В 2007 году астрономы зафиксировали на звезде яркую вспышку. Тогда они решили, что это признак ее скорого взрыва как сверхновой. В 2009 году была зафиксирована менее яркая вспышка. С тех пор яркость звезды начала уменьшаться.