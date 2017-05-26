Москва, 26 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В финале недели российский рубль корректируется в парах с иностранными валютами и несколько дорожает после снижения минувшим вечером, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«Спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке сокращается на фоне завершениям очередного налогового периода. Его основная фаза закончена, хотя до 31 мая включительно физлица должны будут погасить задолженности по налогам», — отметила эксперт.

«В ближайшее время доллар США попробует закрепиться над отметкой в 57 рублей с целью движения в диапазон 57,35−57,85. При падении цен на нефть минувшим вечером почти на 7% рубль подешевел чуть менее чем на процент, что выглядело бы очень странно, если бы ни carry trade», — пояснила Бодрова.

«Новая неделя обещает быть спокойной для рублевых пар. Все основные спекулятивные драйверы уже получены и отыграны, пришло время для диапазонной торговли», — полагает эксперт.

Добавим, 26 мая доллар США стоит 56,78 рубля (-0,3%). Евро оценивается в 63,63 рубля (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 29 мая, составляют 56,75 рубля за американскую валюту и 63,66 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 68 и 65 копеек соответственно.

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