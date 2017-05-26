Ярославль, 26 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Руководство партии «Единая Россия» приехало в Ярославль накануне предварительного голосования по выборам кандидатов в городской представительный орган — муниципалитет. Источник ИА REGNUM в региональной «Единой России» связывает это с обострившимися внутрипартийными конфликтами, погасить которые и приехали партийцы из Москвы. Накануне голосования, которое состоится 28 мая, на праймериз началось использование «черных» технологий, кандидаты занялись контрагитацией, а одни участники праймериз жалуются на других.

ИА REGNUM Анонимная газета на праймериз в Ярославле

В частности, на территории 8 округа Заволжского района Ярославля распространена газета «ОПГ Авангард», в которой содержатся сведения, очерняющие кандидата предварительного голосования, бывшего исполняющего обязанности мэра города Алексея Малютина.

«С утра сегодня начали поступать звонки от жителей, что обнаружена газета, которая дискредитирует, очерняет меня и мою супругу. Я не хочу комментировать, кто, на мой взгляд, является заказчиком данного материала. В данном случае я переживаю даже не лично за себя, меня волнует то, что это бьет по рейтингу партии. Предварительное голосование направлено на то, чтобы все участники относились друг к другу толерантно, не поливали друг друга грязью, а говорили, что они сделали и что могут сделать. На нас смотрят люди, и они переносят этот негатив не на конкретных кандидатов, а на партию в целом. Такие технологии вредят имиджу нашей партии. А как это отразится на итогах голосования мы узнаем в воскресенье», — рассказал Алексей Малютин.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат праймериз по избирательному округу № 10 Илья Шестериков вчера, 25 мая состоялось совещание участников предварительного голосования с партийным руководством, в котором приняли участие заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Виктор Селиверстов, руководитель Центрального исполкома партии Владимир Бурматов, и его заместители Константин Мазуревский и Андрей Парфенов. По словам Шестерикова, в ходе встречи представители федерального руководства партии заверили участников праймериз, что никакого заранее сформированного «списка победителей» не существует, и что те, кто победит 28 мая, те и будут выдвинуты на выборы.

«На предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета в 2012 году был лозунг «Дело в людях», все кандидаты шли под этим лозунгом, чувствовалось единство кандидатов, что кандидаты не враги, а соперники, объединённые общими целями и задачами. Сегодня такого нет», — сказал кандидат праймериз по избирательному округу № 10 Илья Шестериков.

Кроме того, в Ярославле распространяется газета «Ярославский гражданин», которая официально не имеет отношения к партии, но в ней размещена информация о целом ряде кандидатов предварительного голосования, и размещен призыв прийти на избирательные участки. Кандидаты, не попавшие на страницы этой газеты, увидели в этом использование адмресурса.

«Я обратилась в оргкомитет с жалобой на то, что данная газета пиарит ряд кандидатов. Мои права как кандидата нарушены. Я трачу свои средства на агитационные материалы, а для ряда кандидатов созданы такие легкие условия. Мне кажется, что чистой конкуренции нет, победители выбраны, и распространение данной газеты это подтверждает», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM кандидат предварительного голосования по 1 избирательному округу Елена Богданова.

Помимо этого некоторые кандидаты замечены в проведении контрагитации, что запрещено положением о предварительном голосовании «Единой России».

В руководстве партии отрицают существование «списка победителей» и считают, что предварительное голосование по выборам депутатов муниципалитета проходит открыто, легитимно и конкурентно.

«Мне не известно, чтобы существовал список утвержденных на победу кандидатов. Не уверен, что это вообще возможно. Со своей стороны, мы сделали все, чтобы предварительное голосование прошло организованно, честно и конкурентно. Открытость и конкурентность мы обеспечили, осталось обеспечить в полном объеме легитимность. Об этом шел разговор и на вчерашнем совещании с федеральным руководством партии. Люди должны признать результаты предварительного голосования, и в общественном сознании должно укоренится мнение, что наше голосование прошло честно, тогда иначе зачем нужна эта процедура? Оргкомитет сделал все, чтобы принцип «Конкурентность. Открытость. Легитимность» был соблюден», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.