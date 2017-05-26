Москва, 26 мая, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили продолжающуюся операцию Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии. Об этом сообщает в пятницу, 26 мая, пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В контексте международной проблематики затрагивалась тема продолжающейся операции ВКС РФ в Сирии, — говорится в сообщении. — Состоялся обмен мнениями по другим региональным проблемам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года началась военная операция ВКС РФ на территории Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился президент Сирии Башар Асад. После этого Совет Федерации РФ ответил согласием на запрос главы государства Владимира Путина на использование Вооруженных сил (ВС) РФ за рубежом.

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