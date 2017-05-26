Нижний Новгород, 26 мая, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Администрация Нижнего Новгорода создает прецедент, заявляя о намерениях горлда выйти из целого ряда межрегиональных организаций МСУ.

AlexTref871 Герб Нижнего Новгорода

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», заявление нижегородской мэрии вызвало удивление в ассоциации «Породненные города».

«Нижний Новгород, конечно, великий город, но такое отношение к организации, которую поддерживают главы государств, не очень понятно», — заявили в организации.

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В Евразийском отделения всемирной организации «Объединенные города и местные власти» и в Международной ассамблее столиц и крупных городов в свою очередь отметили, что выход Нижнего Новгорода станет первым таким случаем в практике этих организаций. Ранее случаев выхода российских городов из данных организаций еще не было."Выходила только Одесса. При этом десять городов Украины продолжают членство в нашей ассамблее, — заявили в Международной ассамблее столиц и крупных городов. — Конечно, очень не хотелось бы, чтобы Нижний выходил из состава — это город-миллионник. Он вступил в ассамблею в 2005 году и до 2011 года всегда платил в срок. Если сейчас не может платить взносы — есть альтернативные варианты. Так, белорусы присылают нам сувенирную продукцию».

Как сообща ранее ИА REGNUM, администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность выхода из четырёх межрегиональных ассоциаций из-за нехватки средств на уплату членских взносов.

На сегодня Нижний Новгорода состоит в шести ассоциациях. Четыре из них он может покинуть. Это Российский союз исторических городов и регионов, международная ассоциация «Породненные города», международная ассамблея столиц и крупных городов и международная ассоциация «Евроазиатское региональное отделение всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

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В ближайшее время администрация города направит свои предложения в эти четыре ассоциации. Ответ ожидается до 1 августа 2017 года. Кроме того, администрации рекомендовано провести переговоры с руководством ассоциаций и союзов о реструктуризации задолженности по уплате членских взносов Нижнего Новгорода перед этими организациями.

По словам Холкиной, в настоящее время из бюджета города на уплату членских взносов город должен изыскивать из бюджета 4,4 млн рублей. Общая сумма задолженностей составляет 16 млн рублей. В случае выхода из четырех ассоциаций расходы на уплату членских взносов существенно снизятся и составят 1,1 млн рублей в год.

Как уже отмечалось, заявления администрации города о нехватке средств на уплату членских взносов в международных ассоциациях выглядят очень странно на фоне новостей о том, как городские чиновники необдуманно разбазаривают средства муниципального бюджета.

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В частности, по итогам 2016 года в 20 раз выросло число материалов, поданных в правоохранительные органы контрольно-счетной палатой Нижнего Новгорода по итогам проверок расходования бюджетных средств чиновниками городской администрации.

Одним из «чемпионов» по расходованию бюджетных средств стало, в частности, МП «Нижегородпассажиравтотранс», которое закупало запчасти для автобусов по ценам, на 140−300% превышающим рыночные.