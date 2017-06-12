Санкт-Петербург, 12 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 30 мая Временное правительство утвердило избранного кронштадтским Советом Парчевского в должности комиссара Временного правительства по городу Кронштадту.

Украинская демонстрация

Временное правительство постановило на основании заключения Чрезвычайной следственной комиссии поручить обер-прокурору уголовного кассационного департамента правительствующего сената внести дело Сухомлиновых с обвинительным актом на рассмотрение данного департамента.

Министр народного просвещения признал своевременным объединить в ведомстве министерства все начальные училища, в том числе и церковные. Церковно-учительские школы решено приспособить к типу учительских семинарий. Министр разослал попечителям учебных округов циркуляр о необходимости пропаганды «Займа Свободы» среди широких слоев населения.

Особое Совещание для изготовления положения о выборах в Учредительное собрание рассмотрело вопрос об ограничениях в избирательном праве. В самом начале заседания были внесены две поправки: одна от имени комиссии, горячо поддержанная затем представителем большевиков Козловским, — о лишении избирательных прав членов бывшей царской фамилии и вторая поправка, внесенная Шишкиной-Явейн, об ограничении содержателей домов терпимости. После прений признали, что принадлежность к той или другой профессии, как бы ни была она отвратительна, не может служить поводом для ограничения в избирательных правах.

Гораздо более страстные прения вызвала вторая поправка — о доме Романовых, «доме терпимости», как выразился один из ораторов. Громадное большинство собрания по тем или иным мотивам соглашалось, что не следует вводить такого ограничения, которое может быть истолковано либо как акт политической мести, либо как боязнь реставрации. Маклаков (кадет) аргументировал защиту избирательных прав дома Романовых тем соображением, что они добровольно отреклись от престола. Самое происхождение власти Временного правительства он выводил из акта отречения Николая II и Михаила, которые легально переуступили свои права будущему Учредительному собранию, а временно, до Учредительного собрания, возложили власть на нынешнее правительство. Такое обоснование власти Временного правительства и избирательных прав дома Романовых вызвало возражение со стороны Козловского, заявившего, что те, кто апеллирует к легальному порядку и к легальному происхождению революции, допускают либо бессознательный самообман, либо сознательный обман. В результате бурных прений все ограничительные поправки были отвергнуты, и все граждане, кроме явно сумасшедших и глухонемых, находящихся под опекой, признаны равноправными и полноправными по отношению к выборам в Учредительное собрание.

Романовы

Заседание Исполнительного Комитета Петербургского Совета посетила итальянская делегация, в состав которой входили депутаты Раймондо, Лерда, Лабриола и Каппа. Делегация ознакомила Исполнительный Комитет со своим отношением к войне. В ответ на вопрос об Албании члены делегации заявили, что официально им ничего об албанских событиях неизвестно, но что они являются противниками аннексии Албании даже по чисто национальным соображениям. Итальянские делегаты обратили, однако, внимание на то, что в декретах говорится о независимости Албании, которую они, конечно, приветствуют, а не об аннексии Албании.

На вопрос о судьбе Малой Азии делегация заявила, что она не имеет никаких сведений о секретных договорах, но она сомневается в том, чтобы существовал секретный договор об уступке Малой Азии Италии. Что касается Эгейских островов, то Италия не желает окончательно аннексировать их и держит их только в залоге, дабы заставить Турцию выполнить принятые ею международные обязательства.

Один из членов Исполнительного Комитета обратился к делегации с вопросом о взглядах ее на будущую судьбу Далмации, подчеркнув, между прочим, что население Далмации является по преимуществу славянским. Члены делегации ответили, что вопрос о Далмации является вопросом очень сложным, что они не хотели бы, чтобы русское общественное мнение было ошибочно осведомлено о положении национальностей в Далмации. Значительную часть населения в Далмации составляют итальянцы и кроаты — католики, связанные с итальянцами общностью культуры и религии.

Опубликовано письмо отдела международных сношений при Петербургском Совете секретарю Международного социалистического бюро Гюисмансу об участии социалистов во Временном правительстве. Социалистические министры были посланы Советом в состав революционного Временного правительства с определенным мандатом — достигнуть всеобщего мира путем соглашения народов, а не затягивать продолжение империалистической войны во имя освобождения наций путем оружия. Исходной точкой участия социалистов в революционном правительстве являлось не прекращение классовой борьбы, но, наоборот, ее продолжение при помощи орудий политической власти. Вот почему вступление социалистов в министерство для совместной работы с теми представителями буржуазной партии, которые открыто высказались за политику демократии мира, стало возможно не прежде, чем одни из врагов русского пролетариата оказались в Петропавловской крепости, а другие лишены власти движением революционных масс 20—21 апреля.

Участие русских социалистов в правительстве осуществилось при наличии полной свободы для пролетариата и армии. Осадное положение, политическая цензура, ограничение права стачек, собраний и слова ни в малейшей степени не сокращают этой свободы. Сверх того российский пролетариат обладает средствами полного контроля над своими избранниками.

Временное правительство

В «Речи» опубликована приветственная телеграмма Совета народов Америки на имя Исполкома Петербургского Совета.

С фронта поступают донесения о случаях совершения отдельными лицами воинского звания, группами и целыми войсковыми частями различных воинских преступлений:

«Неповиновения, доходящего до сопротивления и явного восстания, самовольного оставления позиций или мест расположения, отказа от исполнения боевых приказов и от иного участия в бою, а также и подстрекательства к таким преступлениям».

В связи с этим, Временное правительство постановило обнародовать свое обращение к армии, в котором оно заявляет, что «части войск, опозорившие себя забвением долга перед свободной Родиной и революцией, подлежат немедленному расформированию», и что «Временное правительство повелевает всех виновных в перечисленных выше деяниях неуклонно привлекать к суду».

Командующим армиями западного фронта вместо генерала Гурко назначен бывший начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Деникин.

Рабочие завода «Новый Лесснер», в количестве около 6000 человек, большинством голосов против 80 при 50 воздержавшихся приняли резолюцию о Временном правительстве:

«Общее собрание рабочих завода «Новый Лесснер», обсудив вопрос о контрреволюционных действиях Временного правительства над кронштадтцами, и в частности министра Керенского, который под угрозой расстрела расформировывает революционные полки на фронте и в Петрограде (1-й пулеметный народный полк за освобождение арестованного товарища прапорщика Семашко), находит, что вся деятельность коалиционного министерства с каждым днем становится определенно контрреволюционной, так как классовый состав коалиционного министерства не может осуществить задачи все разрастающейся пролетарской революции на местах.

Общее собрание, протестуя против контрреволюционных шагов коалиционного министерства, заявляет, что спасение русской революции единственно возможно через передачу власти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов».

На митинге рабочих, мастеровых и служащих Николаевской железной дороги в Петербурге была принята резолюция:

«Принимая во внимание бедственное материальное положение рабочих, мастеровых и служащих на железных дорогах и считая всю финансовую политику Временного правительства неправильной, ведущей к окончательному финансовому краху, рабочие, мастеровые и служащие Николаевской железной дороги, собравшись на митинге 30 мая в количестве 4000 человек, требуют от Временного правительства резкого изменения финансовой политики, в направлении энергичного прижима капиталистов и удовлетворения в первую очередь изголодавшейся железнодорожной демократии».

Митинг рабочих

В Москве состоялась большая демонстрация торгово-промышленных служащих с требованием введения 8-часового рабочего дня в торговых предприятиях и полного праздничного отдыха для торговых служащих. В демонстрации участвовали несколько тысяч человек с красными знаменами.

Газета «Речь» сообщает, что в целом ряде городов произведены облавы на дезертиров, причем в некоторых городах задержаны до несколько тысяч человек.

Всеукраинский крестьянский съезд принял резолюцию об автономии Украины и об отношении к войне. Съезд отверг предложение о государственной самостоятельности Украины и постановил присоединиться к требованиям Украинской Центральной Рады, представленным правительству, и добиваться немедленного удовлетворения этих требований; немедленно выработать проект положения об автономии Украины; требовать, чтобы все органы самоуправления и учреждения на Украине были немедленно украинизированы.

По вопросу о войне съезд принял резолюцию, в которой сказано, что «война нужна помещикам, фабрикантам и богачам»; но, так как «разгром русской армии угрожает опустошением Украине», то съезд «призывает к поддержке армии и защите родного края».

На том же заседании съезда была оглашена телеграмма Керенского (военного министра) о несвоевременности, по военным условиям, назначенного Всеукраинского войскового съезда. Съезд признал, что это распоряжение нарушает свободу собраний в отношении к украинцам и отправил правительству и Петербургскому Совету протест против нарушения закона о свободе собраний, в котором слагает с себя ответственность за возможные последствия нарушения демократических начал новой жизни и заявляет, что ждет немедленного ответа на требования, предъявленные делегацией Украинской Центральной Рады Временному правительству.

В Новочеркасске открылось заседание войскового круга, созванного для избрания войскового атамана и должностных лиц для управления краем. Съехалось свыше 700 делегатов. Представитель черноморских моряков приветствовал Войско Донское и заявил, что черноморский флот просит не смешивать его с балтийским и выражает готовность следовать указаниям и решениям войскового круга Войска Донского. Затем было доведено до сведения собрания, что казачьи части всех казачьих областей также готовы подчиниться решениям круга.

Открылась конференция фабрично-заводских комитетов г. Петербурга. На ней присутствуют 480 представителей заводских и фабричных комитетов, представители Бюро профсоюзов и профсоюзов металлистов, печатников, табачников, бондарей, электриков и других. От имени организационного бюро предложен президиум из шести лиц: Шляпникова, Федорова, Свердлова, Глебова, Розенштейна и Воронкова.

Конференция фабрично-заводских комитетов

После приветственной речи члена президиума Федорова, указавшего, что полное руководство всем производством может осуществиться только при переходе власти в руки Советов, выступил с речью министр труда Скобелев. Он сказал, что в данный момент стоят две задачи: заключить мир и организовать хозяйственную жизнь страны. В этой области заводские комитеты могут принести существенную поддержку. Они должны способствовать государственной власти в деле контроля и урегулирования промышленности. Но государственной власти и только ей, — подчеркнул министр, — принадлежит право регулировать промышленность. Правительственная власть сможет регулировать промышленность только благодаря авторитету ее агентов, которые будут общаться с заводскими комитетами, являющимися организациями временными. Задачи заводских комитетов чисто профессиональные. Страна — без статистики и без аппарата для урегулирования промышленности. Поэтому нужно общими усилиями создать их.

С докладом от имени организационного бюро выступил Зиновьев. Он огласил проект резолюции, в которой говорится, что успешная борьба с разрухой возможна лишь при принятии немедленно ряда революционных мер как на местах, так и в центре государственной власти. Необходимо установить действительный контроль за производством и распределением продуктов, для которого необходимо, чтобы во всех решающих учреждениях было обеспечепо для рабочих не менее двух третей всех голосов, и чтобы фабрично-заводские комитеты и профессиональные союзы получили право участвовать в контроле с открытием для них всех торговых и банковых книг. Рабочий контроль должен быть продолжен также и на тех же правах на все финансовые банковые операции.

Ввиду полного расстройства всей финансовой системы и всего денежного дела и невозможности оздоровить ее, необходимо создать общегосударственную организацию для обмена сельскохозяйственных орудий, одежды, обуви и т. п. продуктов на хлеб и другие продукты. Далее в проекте приводится указание на необходимость введения трудовой повинности, которая одна лишь в состоянии будет осуществить экономию сил народного труда.

В заключение в проекте резолюции указывается на необходимость перевода рабочих сил на производство угля, сырья и транспорта. Планомерное и успешное проведение всех указанных мер возможно лишь при переходе всей государственной власти в руки Советов.

Затем с докладом выступил Авилов (межрайонец), предложивший следующий проект резолюции:

«Современная хозяйственная разруха является следствием войны и хищнического анархического хозяйничанья капиталистов и правительства и может быть устранена только планомерным регулированием государственной и общественной властью всей области народного хозяйства, усиленным обложением имущих классов и заменой выпуска кредитных билетов государственными займами.

В кротчайший срок должны быть созданы государством при участии революционной демократии центральные органы снабжения страны всеми важнейшими продуктами для планомерного распределения их по установленным ценам. Все отрасли крупной промышленности должны быть объединены в виде принудительных трестов под контролем государства и революционной демократии для выполнения заданий центральных органов снабжения.

Для отдельных отраслей промышленности необходимо установить цены на сырье и регулировать сбыт их продуктов. Всю торговлю и все банки следует поставить под контроль государства. Должен быть установлен определенный минимум заработной платы и обеспечено снабжение населения предметами первой необходимости.

Задача в этом отношении фабричных и заводских комитетов — участие в контроле над операциями своих предприятий в отношении получения сырья, топлива и оборудования, правильного хода производства, норм цеховой себестоимости продуктов сбыта, изделий, а также в выяснении условий перехода предприятия на работу мирного времени.

Фабричные и заводские комитеты должны стремиться к объединению по отраслям промышленности для выполнения тех же контрольных функций в отношении целых отраслей промышленности при участии органов государственной власти и предпринимателей».

Съезд эсеров

На Всероссийском съезде партии эсеров с докладом по аграрному вопросу выступили Ракитников и Быховский. Ракитников заявил, что главная цель большевиков заключается в стремлении сокрушить экономически помещичий класс, к самому же разрешению аграрного вопроса они относятся безразлично.

«Партия социалистов-революционеров, — сказал он, — не должна соперничать в крайности с большевиками. Мы со спокойной совестью можем смотреть на будущее, ибо прекрасно знаем, что Всероссийский Совет крестьянских депутатов высказался за то, чтобы окончательное решение вопроса произошло в Учредительном собрании».

Быховский выступил с докладом на тему «Народно-правовые и хозяйственно-экономические условия социализации земли», в котором он доказывал, что лозунг социализации земли базируется не только на общих нормах социальной справедливости, вытекающих из идей социализма, но и на народно-правовом сознании русского крестьянства, основным началом которого является право труда, отрицание частной собственности на землю как на предмет, не созданный человеческим трудом, и которое выработано общинной формой землевладения русского крестьянства.

По рабочему вопросу выступил с докладом Воронов, который настаивал на том, чтобы Временное правительство фиксировало прибыль и заработную плату. Он внес предложение, чтобы при будущем ЦК партии эсеров была образована рабочая комиссия, которая должна все время следить за рабочей жизнью. По вопросу о восьмичасовом рабочем дне он высказался в том смысле, что в настоящее время можно говорить только об удвоенной плате за время свыше этого срока.

В Петербург, после 42 лет изгнания, приехал из эмиграции известный анархист князь Кропоткин. Его встречали представители анархических групп, министры Керенский и Скобелев, почетный караул одного из гвардейских полков, масса народа с цветами и знаменами, представители социалистических партий и делегаций различных общественных организаций и политических групп.

Бывший греческий король Константин вместе с наследником и семьей отбыл из Греции на французском миноносце в Италию. В тот же день королевич Александр вступил на греческий престол.