Париж, 26 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В Париже состоялась жеребьёвка открытого чемпионата Франции «Роллан Гаррос».

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В женском одиночном разряде первая ракетка мира немка Анжелика Кербер сыграет с российской теннисисткой Екатериной Макаровой, а действующая победительница турнира испанка Гарбинье Мугуруса начнёт защиту титула матчем с итальянкой Франческой Скьявоне.

Среди российских теннисисток Светлана Кузнецова встретится с американкой Кристиной Макхэйл, Дарья Касаткина сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер, Анастасия Павлюченкова померится силами с румынкой Патрицией-Марией Циг, а Наталья Вихлянцева выйдет на корт против представительницы Швеции Юханны Ларссон.

Елена Веснина и Евгения Родина ждут своих соперниц, которые определятся после квалификации.

В мужской части турнира Андрей Кузнецов встретится в первом круге с Энди Марреем, Константин Кравчук сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Михаил Южный выйдет на корт против бразильца Рожериу Дутра да Силва, а Евгений Донской померится силами с сербом Виктором Троицки.

Матчи первого круга состоятся 28 мая.

Напомним, что открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» пройдет в Париже с 28 мая по 10 июня.