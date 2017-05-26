Буэнос-Айрес, 26 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер не исключила возможности стать кандидатом в сенаторы для того, чтобы положить конец неолиберальной политике правительства Маурисио Макри, которая ударила по уровню жизни аргентинцев, сообщает канал TeleSur.

Casarosada.gob.ar Кристина Фернандес де Киршнер

«Если необходимо, чтобы я была кандидатом, (…) то я буду», — заявила Фернандес в интервью каналу CN5.

Она добавила, что рассмотрит такую возможность, если об этом просят, и потому что он чувствует на себе историческую ответственность.

«…Дело в необходимости создать предложение для общества, которое положит все этому конец», — заявила Фернандес, ссылаясь на скорость роста тарифов на коммунальные услуги при правительстве Макри и такие меры, как правило 2×1, позволяющее смягчить наказание преступникам диктаторского режима.

«Если большинство товарищей и лидеров посчитают, что есть еще один кандидат на победу и построение большинства, то я не буду воевать с ним», — заявила экс-президент Аргентины, имея в виду своих коллег по партии «Фронт за победу».

Фернандес де Киршнер напомнила, что ее муж и бывший президент Нестор Киршнер вступил в должность 25 мая 2003 года «с кризисом, который шел с 2001 года, и унаследовал от предыдущего президента безработицу, бедность».

В течение следующих 12 с половиной лет Аргентина начала процесс восстановления, и «люди жили лучше и лучше», а за полтора года управления Маурисио Макри «людям становится все хуже».

«Даже если вы делаете хорошо, страна не может при этом снова погружаться в голод», — заявила экс-президент.

Фернандес предложила ввести чрезвычайно положение в сфере продовольствия, чтобы принять меры по обеспечению необходимым людей, пострадавших от высоких цен на продукты питания и от повышения ставок на коммунальные услуги, такие как газ и электричество.

Лидер Аргентины также отметила, что в настоящее время государственный долг Аргентины составляет 97 миллиардов долларов, что более чем в два раза превосходит долг диктатуры.

Напомним, Кристина Фернандес де Киршнер стала 55-м президентом Аргентины и находилась на посту главы государства с 2007 по 2015 год. Она сменила на этом посту своего супруга Нестора Киршнера и стала первой женщиной-президентом Аргентины, пришедшей к власти в результате выборов.