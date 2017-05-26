Москва, 26 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Пекин выступает против размещения в Южной Корее американской системы ПРО THAAD.

U.S. Army Система THAAD

По его словам, это делается под предлогом ядерной проблемы Северной Кореи. Ван И пояснил, что Китай выступает против любых негативных последствий и высказываний, которые способствуют напряженности, а также за денуклеаризацию полуострова и обеспечение мира и стабильности.

Ван И также подчеркнул готовность КНР «в дальнейшем прилагать ответственные усилия по сохранению безопасности всей Юго-Восточной Азии и денуклеаризации полуострова».

По словам Лаврова, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также подтвердили последовательную линию Москвы и Пекина на соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совбеза ООН.

«Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова», — подчеркнул Лавров.

Ранее в Южной Корее Демократическая партия «Тобуро» выступила за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По мнению представителей партии, при размещении системы были нарушены нормы права, а предыдущая администрация Республики Корея действовала в одностороннем порядке.

Размещение THAAD начинает вызывать сомнение у граждан страны, особенно после того, как президент США Дональд Трамп оценил стоимость размещения ракет для Южной Кореи в $1 млрд. Представители оппозиции, которые намерены прийти к власти на предстоящих выборах, уже заявили о необходимости пересмотра договора c Соединенными Штатами.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР. Первые элементы системы прибыли в Сеул 7 марта, в настоящий момент ключевые элементы системы введены в строй.