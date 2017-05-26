Тбилиси, 26 мая, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Грузия 26 мая празднует День национальной независимости. Торжественные мероприятия в этом году проходят во всех городах страны под лозунгом «Я родом из страны Руставели», что связано с отмечаемым в этом году 850-летием со дня рождения известного грузинского поэта Шота Руставели.

Gov.ge Военнослужащие готовятся к принятию присяги

Торжества в Тбилиси открылись в 12 часов дня церемонией принесения присяги новобранцами. На площадь Свободы по порядку вышли несколько основных подразделений Вооруженных сил Грузии.

Первыми отмаршировали военнослужащие совместного центра подготовки НАТО-Грузия, за ними проследовали 12-й батальон роты «Альфа» — участник Сил быстрого реагирования НАТО, личный состав кадетского легиона имени генерала Квиникадзе, военнослужащие объединенного командования войск авиации и противовоздушной обороны, личный состав 43-го батальона, который впервые прошел курс военной подготовки под совместным руководством грузинских и американских инспекторов, юнкеры Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели. А последними на площадь вышли и выстроились новобранцы Центра начальной военной подготовки, которые и должны были принести присягу.

Gov.ge Марш

После минуты молчания, которой участники церемонии почтили память погибших в борьбе за территориальную целостность и в международных миссиях сограждан, прошла церемония принесения присяги. Ее принимали начальник Генштаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. На церемонии присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, католикос-патриарх Грузии Илия Второй, представители правительства, зарубежные дипломаты и почетные гости.

После принятия присяги и исполнения государственного гимна Грузии президент и премьер-министр обратились к собравшимся и поздравили их с отмечаемым сегодня Днем независимости.

Gov.ge Принятие присяги

Георгий Маргвелашвили в своем обращении подчеркнул те основные ценности, вокруг которых, по его словам, объединилось все грузинское общество: восстановление территориальной целостности страны, интеграция с Евросоюзом и НАТО и строительство сильного демократического государства. Он выразил уверенность, что все три основные цели обязательно будут достигнуты, но подчеркнул, что все эти ценности объединяет и придает им смысл стремление грузинского народа к свободе.

«26 лет назад мы сделали шаг и ясно сказали всему миру, что Грузия восстановила свою независимость. Мы действительно сумели создать грузинское государство, которое действительно является демократическим… Но путь от независимости к свободе нам еще предстоит пройти», — заявил Георгий Маргвелашвили и пояснил, что свободной является та страна, которая основана на свободном обществе, а общество свободно, когда свободен каждый его член.

Затем к трибуне вышел премьер-министр Георгий Квирикашвили, который поздравил всех с Днем независимости, а солдат с принесением присяги и началом почетной миссии служения родине.

Gov.ge Выступление руководства

«В этом году День независимости Грузии отличается тем, что мы посвятили его Шоте Руставели и его бессмертному «Витязю в тигровой шкуре». Мы владеем величайшей сокровищницей мира, поэтому мы обязаны быть преданными и жить по тем ценностям, которые насчитывают уже 850 лет», — заявил Квирикашвили.

По его словам, сегодня Грузии нужны отвага и самоотверженность ее военнослужащих, чтобы уже больше усилить и упрочить многонациональное грузинское государство и проводить последовательную мирную политику, которая будет способствовать объединению страны и возвращению в ее семью абхазского и осетинского народов.

После церемонии присяги праздничные мероприятия продолжились на площади Свободы, проспекте Руставели и площади Роз, где в течение всего дня будут проходить различные выставки, концерты и викторины.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Народные гуляния

Отдельные мероприятия запланировали и проводят отраслевые министерства и ведомства. Одно из них запланировал и с помощью министерства культуры и охраны памятников и Национального музея Грузии осуществил МИД. Это выставка уникальных изданий «Витязя в тигровой шкуре» из частной коллекции грузинского коллекционера Гурама Ахалая, в которой хранятся редкие экземпляры изданий известной поэмы Шота Руставели на грузинском и иностранных языках периода 1712−2017 годов. Открыли выставку министры иностранных дел и культуры. Ей отведен один из залов Национального музея Грузии.

Вместе с редкими изданиями здесь представлены и иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре». Среди экспонатов выставки — немало изданий на русском языке, в том числе изданный в 1941 году перевод Шалвы Нуцубидзе, в котором 1416 строфа переведена Сталиным, а также изданный в 2006 году перевод Николая Заболоцкого с иллюстрациями Михая Зичи, переводы книги на китайский, абхазский, немецкий, английский и многие другие языки.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Выставка, посвящённая Шота Руставели

Выставки и концерты в связи с Днем независимости будут проходить в Тбилиси в течение всего дня. Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах страны.