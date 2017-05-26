Лондон, 26 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Напомним, 26 мая в Высоком суде Лондона началось рассмотрение иска России к Украине по трехмиллиардному долгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Решение о том, что рассмотрение дела должно пройти в ускоренном порядке, было принято в конце марта: суд решил, что у украинской стороны нет весомых аргументов, по которым могло бы быть проведено полномасштабное разбирательство с прениями сторон. Киев не согласен на выплату и 10 июня 2017 года планирует подать апелляцию на решение суда.

Долг Киева перед Москвой образовался в результате того, что Россия выдала Украине в конце 2013 года кредит в форме выкупа украинских долговых обязательств на сумму $3 млрд. Между тем власть в Киеве сменилась, и новое украинское руководство называет этот суверенный долг своей страны «взяткой Януковичу», отказываясь выплачивать его.