Ярославль, 26 мая, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В День города Ярославля 27 мая пройдет показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Русские витязи

День города состоится под лозунгом «Ярославль — фестивальный». В этот день в городе пройдет более десятка различных фестивалей. Праздник откроется масштабным ночным велопробегом и флешмобом на Советской площади. Также в Ярославль приедут 12 самых сильных мужчин страны. Они покажут супер-шоу на Волжской набережной у речного вокзала. На «Большой ярославский пленэр» выйдут две тысячи горожан.

Также ярославцев ждут фестиваль хоров под открытым небом, фестиваль национальных культур и национальной кухни, шоу роботов и дронов, праздничный городской костюмированный бал, день невест. Завершится День города музыкальным фейерверком.