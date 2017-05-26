Киев, 26 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Новым главой Национального банка Украины (НБУ) может стать глава «Народного фронта» Арсений Яценюк, заявил украинский политолог Вадим Карасев, сообщает 26 мая «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

По его словам, поскольку Яценюк «был недавно в США, встречался с высокопоставленными американскими политиками, представителями Международного валютного фонда (МВФ)», есть немалая вероятность того, что глава «Народного фронта» будет назначен новым главой НБУ.

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Политолог отметил, что руководить Нацбанком должен «финансист с хорошим политическим бэкграундом», а также имеющий «хорошие связи с американским истеблишментом, в Вашингтоне, где находится штаб-квартира МВФ».

«Они (представители МВФ) хотели бы иметь такого главу Нацбанка: опытного финансиста, экономиста, бывшего премьер-министра, политика ведущей политсилы и с хорошими связями в американском истеблишменте», — подчеркнул Карассев.

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Ранее Арсений Яценюк заявлял, что не намерен занимать пост главы Нацбанка Украины.

Напомним, зависимость Украины от США очень велика, особенно после майдана 2013−2014 годов и государственного переворота, поддержанными Соединенными Штатами. Как отмечают эксперты, депутаты Киева регулярно посещают Белый дом в Вашингтоне для консультаций.