Грозный, 26 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Глава парламента Чечни Магомед Даудов причастен к фактам преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Он лично присутствовал при издевательствах над геями в так называемых секретных тюрьмах. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 26 мая, докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) «У них длинные руки, и они найдут меня». Облава на геев в Чечне весной 2017 г.».

Michael Bushmin Чечня

Правозащитники из HRW утверждают, что спикер лично дал команду на жесткую «зачистку» геев, он наблюдал за избиениями и унижениями предполагаемых геев в тюрьме в Аргуне и, как рассказали два человека из числа задержанных, сопровождал это своими «собственными оскорбительными ремарками».

В документе содержатся утверждения, что с февраля 2017 года в Чечне проводились облавы на геев. Есть подтверждения от 75 бывших задержанных, из которых 52 человека побывали в незаконных местах содержания под стражей и подверглись там пыткам. Некоторые все еще удерживаются под стражей.

«Десятки людей удерживали … подвергали побоям и унижениям и под пытками требовали выдать других предполагаемых геев. Возвращая некоторых жертв родственникам, силовики недвусмысленно намекали на то, что подобное «пятно» на чести семьи может быть смыто только кровью. Бывшие задержанные, бежавшие из Чечни в другие регионы России, по-прежнему подвергаются опасности», — цитирует программного директора правозащитной организации Human Rights Watch по России Татьяну Локшину «Кавказский узел».

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Как сообщало ИА REGNUM, о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне написала «Новая газета». Издание заявило о якобы имеющихся фактах массовых задержаний геев в республике. С начала 2017 года пропали более 100 представителей сексуальных меньшинств, из них трое убиты.

В защиту геев Чечни выступил ряд зарубежных общественных и политических организаций, а также политических деятелей, в том числе представитель США в ООН Никки Хейли, глава Европарламента Антонио Таяни, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию, изложенную в материалах газеты. По итогам проверки был дан ответ, что данные о преследовании и пропаже людей в Чечне не подтвердились.

Об отсутствии фактов преследования геев в Чечне заявил и глава республики Рамзан Кадыров, заверив в этом президента РФ.

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